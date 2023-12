Ελληνικό Ινστιτούτο DRG: Κενά και παραλείψεις στα νοσοκομεία της Κρήτης

Υγεία - Περιβάλλον

Τι αποκαλύπτουν οι ελέγχοι του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG μετά την καταγραφή και κωδικοποίηση των ιατρικών περιστατικών των νοσοκομείων Κρήτης.

Απουσία πρακτικών χειρουργείων. Μισο- συμπληρωμένο ιατρικό ιστορικό. Ελλιπείς ιατρικοί φάκελοι. Πρόκειται για κενά και παραλείψεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG μετά την καταγραφή και κωδικοποίηση των ιατρικών περιστατικών των νοσοκομείων Κρήτης.

Στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας που υλοποιείται από το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος κατηγοριοποίησης και κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών των νοσοκομείων, πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος σε 133.922 περιστατικά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Κρήτης. Είναι η Υγειονομική Περιφέρεια που ξεκίνησε πρώτη το αδιάκοπο «σκανάρισμα» των περιστατικών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία ή τα επισκέπτονται για εξετάσεις και ιατρικές υπηρεσίες. Εφάρμοσε δηλαδή πρώτη το σύστημα DRG (Diagnostic Related Group), ένα σύστημα κατάταξης των ασθενών σε ομάδες βάσει κριτηρίων που αφορούν στην ομοιότητα σε κλινικά χαρακτηριστικά και σε απαιτούμενους πόρους για τη διαχείρισή τους.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και των επανελέγχων παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του ΚΕΤΕΚΝΥ την περασμένη Παρασκευή με τίτλο «Σχεδιάζοντας το μέλλον των Ελληνικών Νοσοκομείων». Πιο αναλυτικά, το 62% των περιστατικών στα οποία έγινε έλεγχος παρουσίασε είτε ελλιπή φάκελο, είτε απουσία ενημερωτικού σημειώματος είτε απουσία πρακτικού χειρουργείου. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο τελευταίο πρόβλημα, εντοπίστηκε στο 15% των περιστατικών που ελέγχθηκαν.

Η «τακτοποίηση» των χειρουργείων είναι ένα από τα επόμενα στοιχήματα του Υπουργείου Υγείας και αυτό καθώς δεν τηρούνται λίστες και δεν ενημερώνονται. Έτσι, επιδιώκεται ένα ενιαίο σύστημα αφενός για τήρηση σειράς προτεραιότητας στις τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις, αφετέρου για διαφάνεια. Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, όπως θεσμοθετείται με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αρχές Οκτωβρίου, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή αρχές του νέου έτους. Το πρώτο βήμα, η εκκαθάριση δηλαδή των σημερινών ξεχωριστών καταλόγων που διατηρεί κάθε νοσοκομείο, έχει προχωρήσει αρκετά. Χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν 60.000 κλήσεις σε ασθενείς που ήταν σε λίστες τακτικών χειρουργείων για να αποδειχθεί τελικά πως πολλοί έχουν βρει λύση και οι λίστες είναι μικρότερες. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, οι λίστες χειρουργείων έχουν συρρικνωθεί κατά 40-45% σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά υποτεθεί.

Νοσοκομεία: Ένταξη στο σύστημα DRG – Πώς εκσυγχρονίζεται το ΕΣΥ

Παράλληλα με την ενιαία λίστα χειρουργείων, η εφαρμογή του συστήματος DRG θα δώσει την πλήρη εικόνα όλου του ΕΣΥ και θα οδηγήσει σε χρηματοδότηση και παρεμβάσεις με βάση το παραγόμενο έργο κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην κατηγοριοποίηση των ιατρικών περιστατικών με βάση το σύστημα DRG έχουν μπει όλα τα νοσοκομεία (αναμένεται το σχετικό ΦΕΚ), ενώ η 7η και 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Κρήτης και Μακεδονίας αντίστοιχα), είναι ένα βήμα παρακάτω, στην αποζημίωση βάσει του παραγόμενου έργου. Από τον Μάρτιο του 2024 αυτός ο τρόπος αποζημίωσης θα επεκταθεί σε όλα τα νοσοκομεία.

Τι άλλο έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρήτη

Τα περισσότερα από τα 133.922 περιστατικά που ελέγχθηκαν στην Κρήτη προήλθαν κατά περίπου 53% από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) κυρίως λόγω μεγέθους και κατά περίπου 22% από το Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο.

Ένα ποσοστό (22%) των περιστατικών που ελέγχθηκαν αποτυπώθηκαν ως ορθά. Το πιο υψηλό ποσοστό των ορθών περιστατικών είχε το νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου και το πιο χαμηλό το νοσοκομείου Ρεθύμνου. Στο Διαλυνάκειο νοσοκομείο καταγράφηκε το πιο υψηλό ποσοστό αλλαγής στην κύρια διάγνωση (13% επί του συνόλου των ελέγχων), ενώ στο νοσοκομείο Λασιθίου καταγράφηκε το πιο χαμηλό ποσοστό αλλαγής στην κύρια διάγνωση (4% των ελέγχων).

Το πιο υψηλό ποσοστό αλλαγής σε DRG μετά τον έλεγχο παρατηρήθηκε στο Βενιζέλειο με 9,2%, ενώ το πιο χαμηλό στο νοσοκομείο Λασιθίου με 4,5%. Επιπλέον, το υψηλότερο ποσοστό αλλαγών σε DRG παρατηρείται σε ασθενείς ηλικίας άνω των 80 ετών, κάτι που εξηγείται ότι η συγκεκριμένη ομάδα ασθενών παρουσιάζει διάφορες συννοσηρότητες, με αποτέλεσμα να μη γίνεται η σωστή κωδικοποίηση αρχικά.

Αναμενόμενα οφέλη για ΕΣΥ

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος DRG στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι τα εξής:

Δημιουργία εργαλείου διακυβέρνησης του ΕΣΥ βασισμένο σε πραγματικά στοιχεία αποδοτικότητας των φορέων δημόσιας υγείας.

Βελτίωση του σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

Ανάδειξη επιδημιολογικών ιδιαιτεροτήτων γεωγραφικά και κοινωνικά της περιοχής και του πληθυσμού αναφοράς του Υγειονομικού σχηματισμού. Με αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετηθεί η διαδικασία λήψης απόφασης (π.χ. πλάνο

αντιμετώπισης ελλείψεων στην στελέχωση, ανακατεύθυνση δαπανών και πόρων, κ.ά.).

Διασφάλιση της ορθής και τεκμηριωμένης αποζημίωσης των Υγειονομικών Μονάδων. Αυτό επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό ενός ρεαλιστικού δείκτη μίγματος περιπτώσεων (CMI). Ο δείκτης αυτός, αποτελεί καταλυτικό χαρακτηριστικό για τον προσδιορισμό της σπουδαιότητας / βαρύτητας του συνόλου των περιστατικών νοσηλείας ενός Νοσοκομείου ή μιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

