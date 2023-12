Πολιτική

Πιερρακάκης για ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Θα έρθουν στην Ελλάδα μέσω των δημοσίων

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που προβλέπει την αλλαγή του συντάγματος για τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας εξήγησε μέσω του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Παιδείας.

Για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Παιδείας, αναφερόμενος σε βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου που προετοιμάζεται.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι, η μεταρρύθμιση αυτή γίνεται «ετεροχρονισμένα», τη στιγμή που «40.000 Έλληνες φεύγουν για να σπουδάσουν, ενώ η Ελλάδα μπορεί να γίνει περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης».

Υπογράμμισε πως, στις προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι και η αύξηση των κονδυλίων για τα δημόσια πανεπιστήμια, κοντά το 1 δισ. ευρώ. «Τα περισσότερα άρθρα του νόμου αφορούν τα δημόσια πανεπιστήμια», είπε σχετικά και συμπλήρωσε πως, πρέπει να «απελευθερώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια από τα «δεσμά» της γραφειοκρατίας. Χρειάζεται υπογραφή υπουργού για 1 ευρώ δαπάνης από τον προϋπολογισμό των πανεπιστημίων».

Εξήγησε ότι, «τα μεγάλα ξένα πανεπιστήμια θα έρθουν στη χώρα μας μέσω των δημοσίων πανεπιστημίων», φέρνοντας ως παράδειγμα ότι, «το Yale θα μπορεί να κάνει μεταπτυχιακό μέσα στο ΕΚΠΑ».

«Ανοίγουμε το «παιχνίδι» και βάζουμε κι άλλους μέσα. Αντί να πάνε στη Βουλγαρία, την Κύπρο, θα μείνουν εδώ. Η πολιτική των ανοικτών συνόρων έχει αλλάξει τη ζωή» είπε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Πρωθυπουργού κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι, «ο νόμος θα είναι σκληρός, στα παραρτήματα θα ελέγχεται και θα αδειοδοτείται και από την ελληνική ανεξάρτητη αρχή».

Στις προϋποθέσεις για τον ερχομό ενός πανεπιστημίου στην Ελλάδα θα είναι οι καθηγητές του να έχουν διδακτορικά και το ίδρυμα να έχει πραγματοποιήσει έρευνα.

Ερωτηθείς σχετικά με το ποιες Σχολές θα διαθέτουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα δημιουργήσουν παραρτήματα στη χώρα μας, απάντησε πως, «ο στόχος είναι για τον Σεπτέμβρη του 2025. Από εκεί και πέρα δεν θα κάνουμε εμείς τη στόχευση για τις Σχολές. Η δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε το πλαίσιο, να ανοίξουμε το παιχνίδι» και συμπλήρωσε ότι, «απευθυνόμαστε στους Έλληνες καθηγητές της διασποράς».

«Πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να φέρουμε πίσω τους Έλληνες της διασποράς», ανέφερε σχετικά.

«Είναι μια ασφαλής ρύθμιση. Μία σύγχρονη αλλαγή του Συντάγματος», σημείωσε ερωτηθείς για το αν υπάρχει περίπτωση αντισυνταγματικότητας του νόμου.

Στις προβλέψεις του νόμου είναι και τα κτηριακά κριτήρια. «Δεν μπορεί ένα πανεπιστήμιο να είναι ένας όροφος. Επίσης, προβλέπεται τα δευτερεύοντα κτήρια να είναι εντός του ίδιου νομού».

«Έχουμε συναινετική πρόθεση, θα γίνει πυλώνας της χώρας μας και εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά», ανέφερε σχετικά με το πολιτικό κομμάτι και την αντιπολίτευση και υπογράμμισε πως, «η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι παγκόσμιο κέντρο για να διδάσκεται η φιλοσοφία ή τα μαθηματικά».

«Δίνουμε έναν δεύτερο προϋπολογισμό στα δημόσια πανεπιστήμια, φτιάχνουμε εστίες», είπε ο Υπουργός Παιδείας, καταλήγοντας πως, «πρέπει η Ελλάδα να ανοιχτεί στον κόσμο».





