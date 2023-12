Πολιτική

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Νέες εξαγγελίες Πιερρακάκη

Τι απάντησε ο Υπουργός Παιδείας στην κριτική της αντιπολίτευσης για υποβάθμιση της τριτοβάθμιας παιδείας στη χώρα.

Ειδική αναφορά στα μη-κρατικά πανεπιστήμια έκανε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, για την κύρωση της διακρατικής συμφωνίας με την Κύπρο σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών των ΑΕΙ της μίας χώρας από την άλλη. Υπεραμύνθηκε της νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος της ίδρυσης μη-κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προαναγγέλλοντας την έλευση τέτοιας ρύθμισης το άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα.

«Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Κύπρου όπου ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ, δύο κόμματα εκ διαμέτρου αντίθετα, συμφώνησαν για μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι Κύπριοι λοιπόν το έκαναν. Και η τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους είναι πλέον ένας πόλος αναπτυξιακός αλλά και πόλος κοινωνικής συνοχής.

Η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει επίσης “καφκικό” χαρακτήρα. Η Κίνα διοικείται από Κομμουνιστικό Κόμμα, και έχει ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Μόνο η Ελλάδα και η Βόρεια Κορέα λέγαμε –ως ανέκδοτο– ότι δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, ε τώρα να σας ενημερώσω ότι η Πιον Γιάνγκ έχει!

Πρέπει να γίνει μια διπλή απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρώτη είναι από το κρατικό μονοπώλιο λειτουργίας και η δεύτερη η νομοθετική. Ως προς τη δεύτερη, πρέπει να επισημάνω ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των κολλεγίων, ουσιαστικά αναγνωρίζονται μέσω ενωσιακού δικαίου. Εμείς όμως τώρα μιλάμε για εγχώριο πλαίσιο αναγνώρισης».

Μετά από τη συζήτηση ο κ. Πιερρακάκης από το περιστύλιο της Βουλής απηύθυνε στα Μέσα Ενημέρωσης την παρακάτω δήλωση:

«Υπογραψαμε μία Συμφωνία για την επαγγελματική εκπαίδευση. Αφορά την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή μιλάμε για τα σημερινά ΙΕΚ, επαγγελματικά Λύκεια και από εκεί και πέρα την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ μας, ταυτόχρονα να μπορούμε να μαθαίνοουμε ο ένας από τον άλλο, ν΄ανταλλάσουμε γόνιμες και καλές πρακτικές στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Θυμίζω ότι έχουμε στα σκαριά νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά τη δημιουργία 60 campuses στην Ελλάδα, στοχευμένων πάνω στις τοπικές ανάγκες, με σκοπό να αναβαθμίσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας.

Το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση θα περάσει από διαβούλευση, έχει τύχει της εγκρίσεως του υπουργικού συμβουλίου, τον Ιανουάριο θα έρθει στη Βουλή. Χθες συζητήσαμε ανάμεσα σε άλλα και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν summer camps ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά αυτό είναι ακόμα υπό συζήτηση».

