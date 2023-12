Πολιτική

Τουρκία: “Αιματηρά Χριστούγεννα” πριν από 60 χρόνια λόγω ΕΟΚΑ

Τι λέει ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ για τις δολοφονίες εναντίον των Τουρκοκυπρίων, κατηγορώντας την ΕΟΚΑ.

Για βάρβαρες και βάναυσες δολοφονίες εναντίον των τουρκοκυπρίων πριν από 60 χρόνια κατηγορεί την ΕΟΚΑ το τουρκικό ΥΠΑΜ κάνοντας λόγω για "Αιματηρά Χριστούγεννα".

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ αντιναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, ανέφερε ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας, που λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιβίωση του κράτους μας και την ειρήνη και ασφάλεια των πολιτών μας, υπηρετούν με επιτυχία στο Αζερμπαϊτζάν, τη Λιβύη, το Κόσοβο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κατάρ, τη Σομαλία και πολλές άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στην Κύπρο και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους δίκαιους σκοπούς των αδελφικών, φιλικών και συμμαχικών εθνών».

«Με αυτήν την ευκαιρία καταδικάζουμε για άλλη μια φορά τα Αιματηρά Χριστούγεννα, κατά τα οποία οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί και αδελφές μας σφαγιάστηκαν ανελέητα από την ελληνοκυπριακή τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ πριν από 60 χρόνια σαν σήμερα. Καταδικάζουμε όσους διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με βάρβαρες και βάναυσες δολοφονίες».

