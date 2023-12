Πολιτική

Μητσοτάκης για Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Συνολική αναβάθμιση της Ανώτατης Παιδείας

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

«Να ευχηθώ καταρχάς χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στη συνάντησή του με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Βρισκόμαστε πια στο τέλος ενός δύσκολου χρόνου με πολλές προκλήσεις τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Ο χρόνος κλείνει και με κάποια έτσι θετικά νέα για την πορεία της οικονομίας μας. Βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά αισιόδοξο το γεγονός ότι ίσως το πιο έγκυρο παγκόσμια περιοδικό, ο Economist, ανακήρυξε την Ελλάδα τη χώρα της χρονιάς αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια, πρωτίστως του ελληνικού λαού να αφήσει οριστικά πίσω του τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και αυτό μας οπλίζει με αισιοδοξία για να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες εξάλλου έχουμε πάρει μια ισχυρή λαϊκή εντολή να υλοποιήσουμε», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

«Όπως γνωρίζετε, σας ενημέρωσε είδα και ο αρμόδιος υπουργός, εγκρίναμε στο υπουργικό συμβούλιο μια πιστεύω ιστορική μεταρρύθμιση, την ουσιαστική κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση με την δυνατότητα πια ίδρυσης μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, μια μεταρρύθμιση που θεωρώ ότι άργησε αρκετά χρόνια για να υλοποιηθεί στην χώρα μας όμως οι συνθήκες πια είναι ώριμες και πιστεύω ότι θα στηριχτεί από την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Και βέβαια θέλω να τονίσω δυο πράγματα κυρία Πρόεδρε. Πρώτον ότι η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από ακόμα πιο τολμηρές αλλαγές για την λειτουργία του δημόσιου Πανεπιστημίου το οποίο εξακολουθούμε και στηρίζουμε με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και δεύτερον ότι οι προδιαγραφές που θα τεθούν για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα, θα είναι εξαιρετικά υψηλές. Θέλουμε με άλλα λόγια να αναβαθμίσουμε συνολικά την ανώτατη παιδεία στη χώρα μας και δεν θα επιτρέψουμε αυτή η απελευθέρωση να μετατραπεί ουσιαστικά σε μία συνηθισμένη οικονομική δραστηριότητα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτής της μεταρρύθμισης».

Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια επισήμανε: «Όπως βλέπετε η κυβέρνηση βρίσκεται συνολικά σε μεγάλη κινητικότητα ως προς την υλοποίηση σημαντικών αλλαγών και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε και φυσικά τον επόμενο χρόνο αλλά βέβαια καθώς τώρα είναι ημέρες εορτών, η προσοχή μας στρέφεται πάντα στην κοινωνία και ειδικά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θέλω να σας θυμίσω ότι μέσα στον Δεκέμβριο εκταμιεύτηκαν και εκταμιεύονται ακόμα παραπάνω από 700 εκ ευρώ ως μέτρα στήριξης πρωτίστως για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού ήταν το αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της οικονομίας. Είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη του πως τα θετικά αποτελέσματα στην πορεία της οικονομίας έχουν τελικά αντανάκλαση στην κοινωνία και στις πολιτικές μας για την κοινωνική συνοχή. Ξέρουμε καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά και εξακολουθούμε να τα στηρίζουμε όχι μόνο με έκτακτα μέτρα αλλά με μόνιμα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, θυμίζω ότι από 1.1.2024 θα έχουμε τις πρώτες αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, σημαντικές αυξήσεις εδώ και 14 χρόνια, θυμίζω ότι οι συνταξιούχοι συμπολίτες μας οι οποίοι μέχρι σήμερα εργαζόντουσαν και είχαν παρακράτηση 30% της σύνταξης τους θα σταματήσουν να έχουν αυτή την παρακράτηση. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση, δεν είναι δυνατόν μια εισαγόμενη κρίση ακριβείας να είναι ευκαιρία για κερδοσκοπία και θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως γνωρίζετε επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο στις τράπεζες για εναρμονισμένες πρακτικές το οποίο ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι όλοι οι θεσμοί του κράτους, ανεξάρτητες αρχές αλλά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, μπορούν να λειτουργήσουν ώστε να διασφαλίσουν ότι η αγορά λειτουργεί απρόσκοπτα, ο ανταγωνισμός λειτουργεί απρόσκοπτα τελικά προς όφελος του πολίτη. Με την ευκαιρία αυτή να σας ευχηθώ και πάλι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και ένα 2024, τόσο σημαντική χρονιά εξάλλου για την πολιτική και πολιτειακή ιστορία του τόπου, να μας βρει σε ακόμα καλύτερη κατάσταση από το 2023».

Παίρνοντας το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε πράγματι τα καλά νέα για την οικονομία της χώρας, την εξέλιξη της και την εικόνα που έχει στο εξωτερικό είχα και εγώ την ευκαιρία να την διαπιστώσω σε ταξίδια μου πρόσφατα, είναι εντυπωσιασμένοι και πολύ θετικά σχολιάζουν όλοι αυτή την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Μακάρι να πάνε όλα για το καλύτερο για τον τόπο, βέβαια το μεγάλο στοίχημα παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών, η ακρίβεια, είναι πολύ σημαντικό να δίνετε το μήνυμα ότι λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να ξέρουν όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί. Το θέμα της παιδείας, είδα, είχε την καλοσύνη με ενημέρωσε και ο υπουργός, προχωράει η κυβέρνηση στις ρυθμίσεις αυτές. Η παιδεία είναι μια εθνική υπόθεση σημαντική για τις επόμενες γενιές, για όλους μας. Και φυσικά μέρες που είναι, όπως είπατε κι εσείς, να ευχηθούμε. Η χρονιά ήταν δύσκολη αλλά ελπίζω ότι τελειώνει αρκετά καλά, να συνεχίσουμε έτσι να δούμε πιο φωτεινές μέρες και αυτές τις ημέρες ας φροντίσουμε να μην αφήσουμε κανένα μόνο του, ιδίως τους πιο ευάλωτους όσο μπορούμε να μην μείνει κανένας μόνος του τις μέρες αυτές. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε σας, σε όλους».





