Μακελειό στην Πράγα: Ύποπτος και για άλλες δολοφονίες ο δράστης

Ημέρα Εθνικού Πένθους για την Τσεχία το Σάββατο. Το τέλος του δράστη και οι φρικαλεότητες για τις οποίες είναι ύποπτος.

Η Τσεχία πενθεί την επομένη της μεγαλύτερης ένοπλης επίθεσης στην σύγχρονη ιστορία της χώρας με 14 νεκρούς περιλαμβανομένου του δράστη στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 24χρονος φοιτητής, δράστης της επίθεσης, αυτοκτόνησε, αφού πυροβόλησε και σκότωσε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε 25 στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου.

Η τσεχική αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους νεκρούς και συνεχίζει να ερευνά τους χώρους του Πανεπιστημίου, δήλωσε στο τσεχικό ραδιόφωνο ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουζαν, διευκρινίζοντας ότι τρεις από τους τραυματίες είναι αλλοδαποί.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε νωρίτερα ότι ένας από τους τραυματίες είναι ολλανδός υπήκοος.

Ολα τα θύματα σκοτώθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου του Πανεπιστημίου. Ορισμένοι από τους νεκρούς ήταν συμφοιτητές του δράστη.

Ανακοινώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος, η αστυνομία αποφάσισε να συνεχίσει να παρακολουθεί ορισμένους ευαίσθητους χώρους, όπως τα σχολεία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ δήλωσε νωρίτερα ότι ο δράστης της επίθεσης, άγνωστος στην αστυνομία, είχε στην κατοχή του «τεράστιο οπλοστάσιο και πυρομαχικά» και ότι η ταχεία αντίδραση της αστυνομίας πρόλαβε μεγαλύτερη σφαγή.

Η κυβέρνηση κήρυξε ημέρα πένθους την 23η Δεκεμβρίου και ο τσεχικός πληθυσμός θα τηρήσει το μεσημέρι ενός λεπτού σιγή.

Σύμφωνα με τον Μάρτιν Βόντρασεκ , η αστυνομία άρχισε να αναζητεί τον φοιτητή πριν από την επίθεση, αφότου ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός στο χωριό Χόστουν, δυτικά της Πράγας.

Ο δράστης «έφυγε για την Πράγα δηλώνοντας ότι θέλει να αυτοκτονήσει», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας αρνούμενος να επιβεβαιώσει ότι ο 24χρονος σκότωσε όντως τον πατέρα του.

Η αστυνομία ερεύνησε κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου ο δράστης επρόκειτο να παρουσιασθεί για μάθημα, αλλά εκείνος κατευθύνθηκε τελικά στο γειτονικό κεντρικό κτίριο της Σχολής στο ιστορικό κέντρο της Πράγας.

Και άλλος φόνος

Η αστυνομία έμαθε για την ένοπλη επίθεση στις 15.00 GMT και ανέπτυξε αμέσως δύναμη επέμβασης.

Είκοσι λεπτά αργότερα, ο δράστης βρέθηκε νεκρός.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα έρευνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης εμπνεύσθηκε από «παρόμοιο περιστατικό στην Ρωσία», χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Ο Μάρτιν Βόντρασεκ δήλωσε επίσης ότι η αστυνομία υποπτεύεται ότι ο ίδιος δράστης είχε σκοτώσει έναν νεαρό και την κόρη του στο καροτσάκι της καθώς έκαναν βόλτα σε δάσος των ανατολικών προαστίων της Πράγας στις 15 Δεκεμβρίου.

Η έρευνα βρισκόταν σε αδιέξοδο μέχρι τη στιγμή που τα στοιχεία που βρέθηκαν στο Χόστουν επέτρεψαν την σύνδεση των δύο εγκλημάτων.

«Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την φρικαλέα αυτήν πράξη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέτρ Φιάλα εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του κάνοντας λόγο για παράλογη πράξη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασαν επίσης τα συλλυπητήριά τους.

Σύμφωνα με τον Βιτ Ράκουζαν, δεν υπάρχει καμία σχέση της επίθεσης με την «διεθνή τρομοκρατία»« και ο δράστης έδρασε μόνος.

