Ο ΑΝΤ1 έκανε δωρεά στο ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας έναν οικίσκο για εργαστήριο (βίντεο)

Σχολεία που επλήγησαν στη Θεσσαλία, στηρίζει ο ANT1. Στο Επαγγελματικό Λύκειο της Φαρκαδόνας, τοποθετήθηκε οικίσκος που θα λειτουργήσει ως εργαστήριο για τους μαθητές.

Του Βαγέλλη Κοκολάκου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Τα όνειρα μαθητών της Φαρκαδόνας θα στεγάσει ο οικίσκος που δώρισε στο Επαγγελματικό Λύκειο της περιοχής ο ΑΝΤ1.

Το σχολείο δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από την κακοκαιρία Daniel και έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Αλέξανδρος Καπανιάρης, «Ο οικίσκος που προσέφερε ο ΑΝΤ1 για μας είναι πολύ σημαντικός, γιατί θα στεγαστεί ένα από τα εργαστήρια του ΕΠΑΛ. Σκοπός και μέριμνα μας είναι τα σχολεία να μη φύγουν από την Φαρκαδόνα».

Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας, Κωνσταντίνος Βούλγαρης ανέφερε μεταξύ άλλων, «θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΑΝΤ1, τον κ. Θοδωρή Κυριακού. Αυτός ο οικίσκος έχει μεγάλη αξία, γιατί είναι μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για εμάς, μετά από μια δύσκολη περίοδο και σε μια περιοχή που δοκιμάζεται».

Οι 50 μαθητές της Φαρκαδόνας αλλά και των γύρω χωριών θα έχουν το δικό τους Εργαστήριο Μηχανολογίας. Το παλαιότερο καταστράφηκε κατά την διάρκεια των πλημμυρών.

Φέτος τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τα τηλεπαιχνίδια «Ρουκ Ζουκ» και «5Χ5», που θα προβάλλονται κατά την εορταστική περίοδο στον ΑΝΤ1 θα διατεθούν για τα σχολεία των περιοχών της Θεσσαλίας.

Ο ΑΝΤ1 συνεργάζεται με το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δεσμός» και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Δεσμός για τα σχολεία», που φέτος επικεντρώνει τις δράσεις του στη πλημμυροπαθή Θεσσαλία.

