Καλύβια - 16χρονος πατροκτόνος: η μητέρα κάλεσε την αστυνομία

Οικογενειακή τραγωδία στα Καλύβια με έναν 16χρονο να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τον πατέρα του.

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Καλύβια, όταν ένας ανήλικος, σκότωσε τον πατέρα του, μαχαιρώνοντάς τον και κατόπιν συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας 16χρονος πήρε τη μητέρα του τηλέφωνο και την ενημέρωσε ότι τσακώθηκε στο σπίτι με τον πατέρα του, στα Καλύβια Θωρικού, και τον σκότωσε με μαχαίρι.

Η μητέρα κάλεσε τις Αρχές που μετέβησαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 16χρονο.

Ο 71χρονος πατέρας έφερε πολλαπλές μαχαιριές. Τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως πατέρας και γιος διαπληκτίζονταν συχνά.

