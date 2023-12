Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος - Έλλειψη ασθενοφόρων: Ασθενής με εγκεφαλικό “διακομίστηκε”… με κλούβα (εικόνες)

Οργισμένη αντίδραση και καταγγελία από τους συγγενείς της οι οποίοι αναγκάστηκαν να τη μεταφέρουν όπως-όπως.

Την οργή μιας οικογένειας και όχι μόνο, προκάλεσε περιστατικό που διαδραματίστηκε την Παρασκευή το πρωί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όταν 85χρονη με εγκεφαλικό, που είχε νοσηλευτεί για τρεις ημέρες στο νοσοκομείο της Ρόδου, πήρε εξιτήριο και έπρεπε να μεταβεί στο σπίτι της στο χωριό Σάλακος.

«Η μητέρα μου μπήκε στο νοσοκομείο με αρρυθμίες», είπε στην ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού rodiaki.gr ο γιός της. «Έχει υποστεί εγκεφαλικό. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας, έκαναν ότι μπορούσαν οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό».

«Όταν την κατεβάσαμε με το καροτσάκι στην είσοδο, ζητήσαμε από τους αρμόδιους να καλέσουν ασθενοφόρο για να την πάμε στο σπίτι της. Μας είπαν όμως ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο για τέτοια περιστατικά. Θεωρήσαμε ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται να ευσταθεί και πήραμε εμείς το 166 και το ΕΚΑΒ. Τότε, μας είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια διακομιδή. Μας είπαν για απεργία και διάφορα τέτοια που δεν μας αφορούν εμάς».

«Κάποιοι άλλοι μας συμβούλευσαν να καλέσουμε ιδιωτικό ασθενοφόρο και να πληρώσουμε. Προσπαθήσαμε αλλά μας είπαν κι από κει ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο για χθες. Βρεθήκαμε σε απόγνωση! Πως να βάλουμε μια γυναίκα, τέτοιας ηλικίας και με τέτοια πάθηση σε συμβατικό αυτοκίνητο;»

«Έτσι λοιπόν, υποχρεωθήκαμε να πάμε τη μητέρα μας με επαγγελματικό αυτοκίνητο–κλούβα, αφού βάλαμε ένα πρόχειρο στρώμα στο πίσω μέρος! Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και τριτοκοσμικά. Και για τον λόγο αυτό δημοσιοποιούμε την καταγγελία. Για να βρεθεί λύση. Και να μη βρεθεί ποτέ ξανά στη θέση τη δική μας άλλος ασθενής».

«Καλές γιορτές ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο και καλή φώτιση σε αυτούς που πρέπει».

Πηγή: Rodiaki.gr

