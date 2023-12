Αθλητικά

Λαύριο – Άρης: Στην παράταση κρίθηκε… το θρίλερ

Οι γηπεδούχοι πήραν διαφορά ακόμη και 16 πόντων, αλλά οι Θεσσαλονικείς βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν και να στείλουν το ματς στην παράταση.

Συναρπαστικό ματς διεξήχθη στο Λαύριο, όπου η τοπική ομάδα κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη στην παράταση (κ.α. 76-76) απέναντι στον Άρη με 91-86, σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Basket League. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη των γηπεδούχων στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης «έπεσε» στο 6-5.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 45-29, 60-49, 76-76 (κ.α.), 91-86 παρ.

Μετά το ισοδύναμο πρώτο δεκάλεπτο (21-20) το Λαύριο έκανε εξαιρετική δεύτερη περίοδο και με επιμέρους σκορ 24-9 κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με διαφορά 16 πόντων (45-29). Οι «κιτρινόμαυροι» δεν το έβαλαν κάτω και άρχιζαν να «ροκανίζουν» σιγά σιγά τη διαφορά μειώνοντας στους 11 (60-49) στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο 10λεπτο οι φιλοξενούμενοι λίγο έλλειψε να ολοκληρώσουν τη μεγάλη ανατροπή όταν κατάφεραν να προηγηθούν 76-73 με 20 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη. Εκεί όμως ο Μάρκους Θόρντον σημείωσε μεγάλο τρίποντο και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, αφού ο Χάρελ αστόχησε σε νέο σουτ τριών πόντων σχεδόν στην εκπνοή.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποτελεσματικοί και κατάφεραν να φτάσουν σε μια πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Χριστινάκης-Μπακάλης

ΛΑΥΡΙΟ (Μέξας): Φλάτεν 4 (1), Μουρ 20 (2), Ντε Τζούλιους 25 (2), Θόρντον 11 (1), Γόντικας 5, Τσάμης, Καστανέδα 15 (3), Ζάρας 1, Χόρχλερ 10

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Τολιόπουλος 6, Μπλούμπεργκς 12 (3), Χάρελ 16 (2), Μπάνκστον 8, Γκάλινατ 25 (1), Σλαφτσάκης, Φίλλιος, Μποχωρίδης 7 (1), Περσίδης 2, Ντε Σόουζα 10

