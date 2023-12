Πολιτική

Ιδιωτικά πανεπιστήμια - Πιερρακάκης: Τα κριτήρια θα είναι τα αυστηρότερα που υπάρχουν στην ΕΕ

Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκηςε τόνισε επίσης ότι θα υπάρξουν "κόφτες" στην εξέταση των αιτήσεων

«Τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα με ναυαρχίδα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά λύνοντας αυτή την ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία. Πλέον, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν μπορεί να ιδρύσει μη κρατικά πανεπιστήμια. Στην Κύπρο σπουδάζουν 18.000 Έλληνες», ανέφερε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, «η μία παράμετρος είναι ότι 40 χιλιάδες ελληνόπουλα σπουδάζουν στο εξωτερικό κάθε χρόνο. Αυτός ο αριθμός πρέπει να μπορέσει να μειωθεί γιατί αν το βάλουμε δίπλα με τον αριθμό των Ισπανών, των Βρετανών ή τον Πορτογάλων, δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει στο εξωτερικό παραπάνω φοιτητές από ό,τι η Αγγλία. Γιατί η Ελλάδα να μην είναι ένα Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο; Γιατί να μην μπορούν από τα Βαλκάνια να έρχονται στην Ελλάδα να σπουδάσουν;»

Επισήμανε επίσης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ ότι «μιλάμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ο στόχος είναι να πετύχουμε το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Θέλουμε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, να μπορέσουν να έρθουν και να επικουρήσουν το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Τα κριτήρια θα είναι τα αυστηρότερα που υπάρχουν στην Ε.Ε. Καλώ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μπούμε σε έναν διάλογο κριτηρίων, να κάνουμε κάποια πράγματα όλοι μαζί. Στην Κύπρο ψηφίστηκε το αντίστοιχο πλαίσιο από όλα τα πολιτικά κόμματα».

Ο υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ωστόσο ότι «θα υπάρξουν κόφτες στην εξέταση των αιτήσεων, ενώ τόνισε ότι δεν αλλάζει το καθεστώς για τα κολέγια. Θα παρέχει πλήρη επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα και θα είναι το πτυχίο του μητρικού πανεπιστημίου του εξωτερικού», .

«Θα δοθούν 60 εκατομμύρια για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων», πρόσθεσε.

