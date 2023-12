Αθλητικά

F1: Ο Φερστάπεν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος το 2023

Ο 26χρονος Ολλανδός κυριάρχησε στα 19 από τα 22 Grand Prix που έγιναν το 2023, βελτιώνοντας το ρεκόρ των 15 νικών του, που σημείωσε πέρυσι.

Ο Μαξ Φερστάπεν, στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για τρίτη διαδοχική χρονιά στις αρχές Οκτωβρίου στο Κατάρ, στο τέλος μιας σχεδόν τέλειας σεζόν, όπου κατέρριψε ρεκόρ και «έσβησε» κάθε αγωνία.

Στο τιμόνι της Red Bull, ο 26χρονος Ολλανδός κυριάρχησε στα 19 από τα 22 Grand Prix που έγιναν το 2023, βελτιώνοντας το ρεκόρ των 15 νικών του, που σημείωσε πέρυσι. Παράλληλα, πήρε το ρεκόρ για το καλύτερο ποσοστό νικών σε μια σεζόν με 86,36%, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Γερμανό, θρύλο της F1, Μίκαελ Σουμάχερ (72,22% από το 2004).

Επίσης, ο Φερστάπεν, βελτίωσε το ρεκόρ για τον αριθμό των συνεχόμενων νικών στα Grand Prix με ένα απίστευτο σερί δέκα θριάμβων, ενώ με 575 βαθμούς, έγινε ο πρώτος οδηγός που πέρασε το «φράγμα» των 500 βαθμών και συγκέντρωσε περισσότερους από τους διπλάσιους, από τον Μεξικανό «ομόσταυλο» του, Σέρχιο Πέρεθ, ο οποίος πρώτευσε σε δύο Grand Prix το 2023.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το μοναδικό Grand Prix της σεζόν που... ξέφυγε από την εκπληκτική ομάδα της Red Bull, ήταν αυτό της Σιγκαπούρης, που ολοκληρώθηκε με νίκη του Ισπανού, Κάρλος Σάϊνθ Τζούνιορ με Ferrari.

