Πεκίνο: Ρεκόρ αρνητικών θερμοκρασιών τον Δεκέμβριο

Σε ορισμένες περιοχές της Κίνας, το θερμόμετρο έπεσε στους -40 βαθμούς Κελσίου.

Το Πεκίνο κατέγραψε ρεκόρ ωρών με θερμοκρασίες υπό του μηδενός το Δεκέμβριο, ενώ παρόμοιες καιρικές συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών είχαν να καταγραφούν από το 1951, όταν ένα ψυχρό κύμα είχε προκαλέσει ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Από την προηγούμενη εβδομάδα, στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα της Κίνας καταγράφηκαν χαμηλές θερμοκρασίες ρεκόρ, ενώ σε μερικές περιοχές, η θερμοκρασία έπεσε στους -40 βαθμούς Κελσίου από τις ψυχρές αέριες μάζες της Αρκτικής.

