Life

Αντετοκούμπο για τις γιορτές: Υγεία χαρά και... μελομακάρονα! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διεθνής άσσος της μπασκέτας μοιράστηκε προσωπικές και αστείες στιγμές με τους θαυμαστές του.

-

Σε ερωτήσεις θαυμαστών του απάντησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποκαλύπτοντας τις προτιμήσεις του στο νέο βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τον ποδοσφαιριστή που θα ήθελε στην ομάδα του, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να απαντάει τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αναφορικά με το ποιος από την οικογένεια θα ήταν καλύτερος στο χόκεϊ επί πάγου, τόνισε πως μάλλον θα ήταν ο Θανάσης ή ο Άλεξ, καθώς «εγώ και ο Κώστας θα ήμασταν σαν ελάφια με πατίνια»!

Τέλος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε πως θα ήθελε να ξαναπεράσει Χριστούγεννα στην Αθήνα μαζί με τα παιδιά του, ενώ απαντώντας τι θα ήθελε για τις γιορτές, απάντησε «υγεία και χαρά για τους δικούς μου ανθρώπους αλλά και λίγα… μελομακάρονα»!

View this post on Instagram A post shared by Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

Ειδήσεις σήμερα:

Αερογέφυρα ζωής για 14χρονο: Βγήκε για τα κάλαντα και κατέληξε στο Νοσοκομείο

Αστυνομικός ντύθηκε... Άη Βασίλης και συνέλαβε κακοποιούς

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή “μαμούθ” σε στριπτιζάδικο