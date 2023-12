Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο – Αλλεργικό σοκ 17χρονης: Η πιο κρίσιμη στιγμή για τη μαθήτρια

Οι ευχές γονέων, καθηγητών και συμμαθητών συνοδεύουν το κορίτσι για την ανάκαμψη της υγείας του.

Τις πιο κρίσιμες στιγμές όλης της νοσηλείας της περνά τις μέρες των Χριστουγέννων, η 17χρονη μαθήτρια η οποία νοσηλεύεται στο Ηράκλειο Κρήτης μετά από αλλεργικό σοκ, το οποίο έπαθε στη διάρκεια 5θήμερης μαθητικής εκδρομής στην Κρήτη με το σχολείο της. Κι αυτό διότι από την Κυριακή, σύμφωνα με τον διευθυντή της Μονάδας, έχει ξεκινήσει η διαδικασία διακοπής των κατασταλτικών φαρμάκων και η ασθενής περνά στην επόμενη φάση που είναι να εντοπίσουν τις βλάβες που έχει υποστεί ο εγκέφαλος και κυρίως αν είναι υπάρχει εγκεφαλική λειτουργία.

Για μια κρίσιμη φάση που θα διαρκέσει κάποιες ημέρες και θα ανοίξει τον δρόμο στους γιατρούς για να δουν την έκταση των βλαβών που έχει υποστεί ο εγκέφαλος έκανε λόγο ο επικεφαλής θεράπων, σημειώνοντας ότι μέσα από ειδικά τεστ, θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν με ασφάλεια αν υπάρχει ή όχι εγκεφαλική λειτουργία στο 17χρονο κορίτσι.

