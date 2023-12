Life

Βασίλης Καρράς - Μητέρα Παντελίδη: Να μου τον κάνεις μια μεγάλη αγκαλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινεί και ο αδερφός του Παντελή Παντελίδη με ανάρτησή του.

-

Συγκινούν με το «αντίο» τους στον Βασίλη Καρρά μέσω αναρτήσεών τους στο Instagram η μητέρα του Παντελή Παντελίδη αλλά και ο αδερφός του.

Η Αθηνά Παντελίδου έγραψε για τον Βασίλη Καρρά «Καλό ταξίδι τεράστιε καλλιτεχνη. Να μου τον κανεις μια μεγάλη αγκαλιά γιατί σε αγάπησε πολύ .Το αποτύπωμα σου στο τραγουδι θα μείνει ανεξίτηλο. ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ .».



Από την πλευρά του ο αδερφός του, Τριαντάφυλλος Παντελίδης έγραψε: «Από σήμερα ΠΑΝΤΕΛΟ θα έχεις δυο πατέρες να σε προσέχουν .Καλο σου ταξίδι τεράστιε ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΡΑ»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Filios (@filiospantelidis)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athina Pantelidou (@pantelidou1960)

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

“Rouk Zouk” με “Μάγισσα” τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών