Βασίλης Καρράς: τριήμερο πένθος στη Θεσσαλονίκη, μόνο τραγούδια του στην εστίαση

Φόρο τιμής στον λαϊκό τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή αποφάσισαν να αποτήσουν οι έστιάτορες στη Θεσσαλονίκη.

Βαρύ το πένθος στην καλλιτεχνική και όχι μόνο κοινότητα για την απώλεια του Βασίλη Καρρά.

Η είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει τους χιλιάδες θαυμαστές του δημοφιλή τραγουδιστή σε όλη την Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον τους Θεσσαλονικείς που τον αγκάλιασαν από τα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Έτσι η Ένωση Ψητοπώλων Εστιατόρων καφέ - μπαρ Θεσσαλονίκης, με μία κίνηση θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον λαϊκό ερμηνευτή. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε για τρεις ημέρες στα καταστήματα της εστίασης της πόλης να ακούγονται μόνο τραγούδια από την πολυετή του καριέρα.

"Ως ελάχιστο φόρο τιμής στον 'Αρχοντα, η εστίαση Θεσσαλονίκης αποφάσισε και ενημερώνει τα μέλη της, σε όσα καταστήματα είναι εφικτό Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη να παίζουμε ΜΟΝΟ Βασίλη Καρρά" αναφέρει η Ένωση στη σχετική λιτή ανακοίνωσή της και καταλήγει: "Καλό ταξίδι 'Αρχοντα".

"Ήταν αγαπητός, σπουδαίος καλλιτέχνης και άνθρωπος" δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιάννης Φιλοκώστας και προσθέτει: "Λάβαμε αυτήν την απόφαση 'τιμής ένεκεν'. Δεν υποχρεώνουμε κανένα, προαιρετικό είναι, έχουμε χίλια πεντακόσια μέλη. Εμείς πάντως, θέλουμε να τον τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο, για την προσφορά του στο τραγούδι και για την ανθρωπιά του".

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Την Τρίτη 26/12/2023 και ώρα 10:00 στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στην Θεσσαλονίκη, θα τεθεί η σορός του καλλιτέχνη σε λαϊκό προσκύνημα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος, στο τελευταίο αντίο θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι φιλαρμονικές Νέας Προποντίδας με Μαέστρο τον κ. Γεώργιο Σαμαρά και ”ΑΠΟΛΛΩΝ” Ροδολίβους με μαέστρο τον κ. Ευάγγελο Ανδρίκο.

Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος Ευάγγελος Αραμπατζής.

Η ταφή και η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27/12/2023 στις 12:00 στην γενέτειρά του, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να στηριχθεί ο Σύλλογος “ΦΛΟΓΑ”, Σύλλογος γονιών παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

