Άρτα - 13χρονος: Σταθερή η κατάσταση του αγοριού

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κλινική εικόνα του με τελικό σκοπό την αποσωλήνωσή του.

Την εκτίμηση ότι είναι σταθερή η πορεία της κατάστασης της υγείας του 14χρονου από την Άρτα, ο οποίος κατέρρευσε την ώρα που έλεγε τα κάλαντα, εξέφρασαν οι θεράποντες γιατροί του.

Την Τρίτη, μια ημέρα μετά την πολύωρη χειρουργική επέμβαση –τη δεύτερη στην οποία υποβλήθηκε– ο ανήλικος παρέμεινε διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”.

Μετά την επέμβαση ο 14χρονος υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τη σταθερή μετεγχειρητική έκβαση.

Βάσει αυτών των δεδομένων και της σταθερής κλινικής εικόνας του ανήλικου, οι γιατροί αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία της μείωσης των κατασταλτικών φαρμάκων, με σκοπό να προχωρήσουν στην αποσωλήνωσή του.

