Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Ο ανιψιός του, μιλώντας στο «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι «έφυγε πάμπτωχος από το χωριό και γύρισε πετυχημένος και ευεργέτης για όλους».

Η ταφή του Βασίλη Καρρά θα γίνει σήμερα, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας και η κάμερα του ΑΝΤ1, βρέθηκε εκεί μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Χρήστος Διαμαντίδης, ανιψιός του Βασίλη Καρρά, μιλώντας για τον θείο του, ανέφερε ότι έφυγε πάμπτωχος από το χωριό και επέστρεψε όταν είχε πλέον πετύχει και στάθηκε ευεργέτης για όλους, αλλάζοντας τη μορφή του χωριού με έργα, αλλά και βοηθώντας όσους είχαν ανάγκη.

Στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε χθες στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη έδωσαν το παρών χιλιάδες κόσμου, για να τον αποχαιρετήσουν.

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα στις 12:00 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας συγγενείς και φίλοι στον Βασίλη Καρρά.

