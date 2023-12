Life

Βασίλης Καρράς: πλήθος διασήμων στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές στην εξόδιο ακολουθία του Βασιλη Καρρά. Πλήθος κόσμου τον αποχαιρέτισε στη Θεσσαλονίκη.

Χιλιάδες κόσμου απότισαν φόρο τιμής στον Βασίλη Καρρά, με το κλίμα συγκίνησης να είναι διάχυτο στην εξόδιο ακολουθία.

Το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με την οικογένεια να αποχωρεί μαζί με τη σωρό, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, στο χωριό του τραγουδιστή, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, όπου ήταν και η επιθυμία του.

Κατά την έξοδο της σορού, ράγισαν καρδιές, καθώς τον αποχαιρέτησε η ορχήστρα του με τα τραγούδια "Νύχτα Ξελογιάστρα" και "Δεν πάω πουθενά" και ποντιακά τραγούδια, ενώ ο αδερφός του Δαμιανός, "λύγισε"...

Δεν έλειψαν από την εξόδιο ακολουθία και πολλοί φίλοι και συνεργάτες του Βασίλη Καρρά, ενώ το "παρών" έδωσαν και εκπρόσωποι του χώρου της πολιτικής, εκτός των καλλιτεχνών, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Άντζελα Δημητρίου εμφανίστηκε συντετριμμένη και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ταξίδεψε επίσης στην Θεσσαλονίκη για να τιμήσει τον Βασίλη Καρρά.

Στεφάνια έστειλε για τον Βασίλη Καρρά και ο Νότης Σφακιανάκης, αλλά και η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη.

«Ευχομαι μέσα από την καρδιά μου όλοι οι άνθρωποι να ισορροπήσουν στη ζωή τους έτσι όπως ισορρόπησε ο εξαιρετικός συνάδελφος Βασίλης Καρράς», είπε, μεταξύ άλλων ο Γιάννης Ζουγανέλης ο οποίος πήγε επίσης στην Θεσσαλονίκη για να τιμήσει τον Βασίλη Καρρά.

Ο Κώστας Μακεδόνας επίσης παραβρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία.

