Πολιτική

Θάνατος πιλότου - Δένδιας: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με δημοσίευση του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε τα συλληπητήρια του και κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

-

"Ο θάνατος εν ώρα καθήκοντος του Επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα, προκαλεί θλίψη σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Με απόφασή μου κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Τετάρτη 27/12 έως και την Παρασκευή 29/12/2023. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του Επισμηναγού και στη μεγάλη οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας".

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ" ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ν. Δένδιας , για το θανάσιμο τραυματισμό εν ώρα καθήκοντος του επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα, χειριστή του αεροσκάφος τύπου Τ-2E Buckeye, που κατέπεσε στην περιοχή της Καλαμάτας

Ο θάνατος εν ώρα καθήκοντος του Επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα, προκαλεί θλίψη σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Με απόφασή μου κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Τετάρτη 27/12 έως και την Παρασκευή 29/12/2023. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους… — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 27, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική