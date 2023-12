Πολιτική

Σαμαράς για Ζακ Ντελόρ: Ο πλέον άξιος πλοηγός της πολιτικής σύγκλισης της Ευρώπης

Τι ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του για τον θάνατο του "πατέρα" του Ευρώ, όπως αποκαλούσαν τον Ζακ Ντελόρ

O πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, o "πατέρας" του ευρώ και προσωπικότητα της γαλλικής αριστεράς, ο Ζακ Ντελόρ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 98 ετών, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η κόρη του, Μαρτίν Ομπρί.

«Πέθανε στον ύπνο του σήμερα το πρωί (Τετάρτη) στο σπίτι του στο Παρίσι», δήλωσε η Μαρτίν Ομπρί, δήμαρχος της πόλης Λιλ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του Δήλωση Ζακ Ντελόρ: «Είχα την αξέχαστη εμπειρία να συνεργαστώ για πολλά χρόνια με τον Ντελόρ, που με τίμησε με την φιλία του.

Υπήρξε ο πλέον άξιος πλοηγός της πολιτικής σύγκλισης της Ευρώπης, ένα μεγάλο όραμα που σήμερα πλέον θεωρείται δυστυχώς σχεδόν ξεχασμένο.

Για εκείνους που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, η συγκίνηση είναι μεγάλη».





