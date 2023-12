Κοινωνία

Γαύδος: νέα επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Πρόκειται για την δεύτερη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή μέσα σε λιγες ώρες.

Ακόμη ένα περιστατικό διάσωσης μεταναστών είχαν να διαχειριστούν τα μέλη του Λιμενικού Σώματος και μάλιστα στην περιοχή της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε εντοπισμός και διάσωση 36 αλλοδαπών επιβαινόντων σε ξύλινο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το ΕΣΚΕΔ και οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από την περιοχή του ναυαγίου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Σφακίων στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το δεύτερο ναυάγιο στην περιοχή μέσα σε λίγες ώρες καθώς και την Τετάρτη, ακόμη 38 άνθρωποι περισυνελέγησαν στην ίδια περιοχή, 17 ναυτικά χιλιόμετρα νότια της Γαύδου. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο ότι τα "μεγάλα δρομολόγια" διακίνησης μεταναστών με προορισμό την Ιταλία, περνούν νότια της Κρήτης.

