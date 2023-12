Πολιτική

Πέθανε ο Χαράλαμπος Μποντζίδης

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της Βουλής για το θάνατο του βορειοελλαδίτη τέως βουλευτή.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Χαράλαμπος Μποντζίδης, πρώην βουλευτής Φλώρινας της Νέας Δημοκρατίας. Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην βουλευτή εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την εκδημία του Χαράλαμπου Μποντζίδη, ο οποίος διετέλεσε Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο Νομό Φλώρινας, από το 2019 έως το 2023. Υπηρέτησε με σθένος, συνέπεια και αποφασιστικότητα την ακριτική Φλώρινα και τους συντοπίτες του. Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια», ανέφερε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο κ. Τασούλας.

