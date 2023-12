Κοινωνία

Ρέντης: το τελευταίο αντίο στον αστυνομικό και η συγκινητική διαβίβαση (βίντεο)

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα στον αδικοχαμένο αστυνομικό που τραυματίστηκε θανάσιμα από φωτοβολίδα. Ανατριχιάζει τι μήνυμα του εκφωνητή των ΜΑΤ.

Το τελευταίο "αντίο" θα πουν συγγενείς και φίλοι του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, την Παρασκευή και ώρα 13:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη. O ενταφιασμός του θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη.

Στην κηδεία του αστυνομικού θα βρεθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο 31χρονος αστυνομικός των ΜΑΤ είχε δεχτεί επίθεση από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων, έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Η φωτοβολίδα είχε χτυπήσει τον άτυχο αστυνομικό στο αριστερό πόδι, βρίσκοντας αρτηρία και προκαλώντας του σοβαρή αιμορραγία.

Ο βαριά τραυματισμένος 31χρονος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την αιμορραγία είχαν ακρωτηριάσει το πόδι του.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός νοσηλευόταν στη ΜΕΘ σε καταστολή, ενώ οι προσπάθειες των γιατρών την περασμένη εβδομάδα να τον επαναφέρουν δεν είχαν επιτυχία.

Δυστυχώς ο 31χρονος δεν άντεξε και σήμερα κατέληξε.

Η ανατριχιστική διαβίβαση

Το συγκινητικό μήνυμα του εκφωνητή που ανακοίνωσε την δυσάρεστη είδηση πως ο συνάδελφός τους Γιώργος Λυγγερίδης έφυγε από τη ζωή είναι ανατριχιαστικό.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΤ: Γνωρίζουμε ότι η σημερινή ημέρα είναι η πιο δύσκολη για την υπηρεσία μας, γιατί δεν είναι πια μαζί μας ένας από την οικογένεια μας, ο Γιώργος. Ελπίζω για όλους να είμαστε τόσο γενναίοι, όσο γενναίος ήταν ο Γιώργος στη μεγάλη μάχη που έδωσε όλες αυτές τις ημέρες. Όλες μας οι ενέργειες πρέπει πλέον να τιμούν το συνάδελφό μας και να αποδίδουν τον απαραίτητο σεβασμό στη μνήμη του. Είμαστε σίγουροι ότι ο Γιώργος πλέον μας προσέχει από εκεί που είναι και είναι σίγουρο, γιατί αποτελούμε μέλος της οικογένειας του. Ήρωας και αθάνατος.

Διμοιρίτης: Αθάνατος

Με απόφαση τού υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στην Ελληνική Αστυνομία μέχρι και την ημέρα της κηδείας του 31 ετών υπαρχιφύλακα.

