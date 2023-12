Life

“Το Πρωινό” - Κραουνάκης: Ο Τσίπρας, η Πρωτοψάλτη και η σχέση ζωής που μετρά 30 χρόνια (βίντεο)

Τι είπε ο αγαπημένος καλλιτέχνης - μεταξύ άλλων - για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον νέο πρόεδρο του, Στέφανο Κασσελάκη.

Μία άκρως αποκαλυπτική και εφ'όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Σταμάτης Κραουνάκης στον Γιώργο Λιάγκα με θέα την Ακρόπολη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε για όλα. Για τον Αλέξη Τσίπρα και τον "διάδοχό" του Στέφανο Κασσελάκη, την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και... τον "Άδωνη" αλλά και τη σχέση ζωής του που κρατά 30 ολόκληρα χρόνια.

"Είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που δεν γκρινιάζω όσο έχω ένα σπίτι να ζω, ένα κρεβάτι να κοιμάμαι και φίλους να με αγαπούν και να μένουν στα χρόνια" είπε ενώ ανέφερε πως "πρότυπό μου ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις, ήθελα πολύ να του μοιάσω. Όταν γνώρισα τον Θεοδωράκη και τον Χατζιδάκι ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι θα ακολουθήσω το δρόμο τους", όμως παραδέχτηκε πως "δεν είμαι καλός τραγουδιστής αλλά ηθοποιός".

Για τον ρόλο του έρωτα στη ζωή του εξομολογήθηκε πως "έχω ερωτευτεί και με έχουν ερωτευτεί πολύ στη ζωή μου" ενώ μίλησε και για την σχέση ζωής που κρατά... 30 χρόνια "δεν είμαι υπερ του πολύ μαζί, μου αρέσει και η μοναξιά μου. Ο έρωτας είναι κάτι τελεσίδικο και όπως το έχω υπολογίσει κρατάει το πολύ ένα χρόνο".

Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Σούνακ στο Λονδίνο και την διεθνή κατακραυγή του Βρετανού πρωθυπουργού τοποθετήθηκε χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα από την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη και είπε πως "είχε πάει η Μελίνα στο Λονδίνο και την συμβούλευσαν να μην πει κάτι για τα Μάρμαρα στην πρώτη της δήλωση... θέλω να πω ότι όταν πας να ζητήσεις κάτι θα πρέπει να βρεις τον τρόπο που δείχνει σεβασμό στο έθνος που απευθύνεσαι".

Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις στο κόμμα δήλωσε πως "εγώ παραδοσιακά ψήφιζα ΚΚΕ, όμως ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ λόγω του Τσίπρα. Ελπίζω να είναι καλά πάνω από όλα, ενώ για το αν θα επιστρέψει στην πολιτική δεν έχω απάντηση" ενώ για τον Στέφανο Κασσελάκη είπε πως "είναι συμπαθέστατος και παλεύει, έχει πίστη. Έχω φίλους και στους"11" που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα σταματήσουν να είναι φίλοι μου", ενώ χαριτολογώντας δήλωσε πως "και να διαλυθεί αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα δεν με νοιάζει, πλέον ίσως η Κουμουνδούρου να ήταν καλύτερα να γίνει Airbnb"

Για τον πρωθυπουργό είπε πως "δεν θέλω καμία σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη για πολλούς λόγους" ενώ για τον Ανδρουλάκη ανέφερε πως "δεν είναι αυτός αρχηγός μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου".

Ακόμη, για την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και τον "σάλο" που δημιουργήθηκε με το τραγούδι "Άδωνις" είπε πως "δεν με πλήγωσε αυτό που έκανε η Άλκηστις και γενικά δεν θέλω να σχολιάσω μία γυναίκα που για μένα αποτελεί πρότυπο και τα έχει καταφέρει όλα μόνη της. Έχουμε να μιλήσουμε περίπου 3 χρόνια. Με είχε πειράξει που ανέβηκε σε ένα κάρο και τραγούδησε τα τραγούδια μας για τον Δήμο Αθηναίων, μπροστά στον Μητσοτάκη χωρίς να με ρωτήσει, όμως ποιος ξέρει... ίσως κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε".

