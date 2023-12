Αθλητικά

Basket League: Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη εκτός έδρας νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρώτη εκτός έδρας νίκη της πέτυχε η ΑΕΚ στο Λαύριο.

-

Μία ημέρα πριν την έλευση του νέου έτους, η ΑΕΚ πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στην φετινή Basket League. Ο Τζάστιν Τίλμαν, με 31 πόντους, 8 κερδισμένα φάουλ και 6 ριμπάουντ ήταν χωρίς αμφιβολία ο MVP του αγώνα της 12ης αγωνιστικής, πρώτης του δεύτερου γύρου. Με 13 ασίστ, ο Ζώης Καράμπελας διακρίθηκε στη δημιουργία, ενώ διψήφιοι ήταν οι ΜακΡέι (13π., 6ρ.), Νετζήπογλου (12π.) και Κουζέλογλου (11π.).

Η Ένωση έφτασε τους 18 βαθμούς με ρεκόρ 6-6, ενώ το Λαύριο, μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Άρη, την προηγούμενη αγωνιστική, υποχώρησε στο 4-8.

Από το Λαύριο, ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους σημείωσε 19 πόντους, 17 ο Ξαβιέ Καστανέδα και 12 ο Μάρκους Θόρντον.

Τα δεκάλεπτα: 11-26, 37-45, 48-71, 75-90

O Tίλμαν μπήκε «καυτός» και ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα και στα δύο μισά του γηπέδου. Με 8 δικούς του πόντους, η Ένωση προηγήθηκε με 0-13. Οι Ντε Τζούλιους και Καστανέδα μείωσαν σε 11-20, για να βρει η ολοκλήρωση του 1ου δεκαλέπτου στο +15 τους «κιτρινόμαυρους» (11-26).

Το Λαύριο προσπάθησε με τρίποντα, κυρίως από τους Καστανέδα και Ζάρα, να παραμείνει σε διεκδίκηση νίκης, για το 20-28, ενώ πλησίασε και στο -6 (27-33). Όμως, με τον Τίλμαν να φτάνει τους 10 πόντους στο α΄ μέρος, τον Καράμπελα να μετρά 8 ασίστ και τον Κουζέλογλου να κατεβάζει 10 ριμπάουντ, η Ένωση διατήρησε την πρωτοπορεία (37-45 στο ημίχρονο).

Το επιμέρους σκορ 11-26 υπέρ της ΑΕΚ στην 3η περίοδο έριξε στο... καναβάτσο τους παίκτες του Λαυρίου. Η Ένωση ξέφυγε με +23 πόντους (48-71), ο Πλάθα έδωσε χρόνο και στον νεοαποκτηθέντα, Τζόρνταν Μόργκαν, για το 48-71 στο 30ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να προβάλουν αντίσταση, το 4ο δεκάλεπτο αποδείχτηκε τυπική διαδικασία και η Ένωση πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της σε 12 αγώνες μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τσώνος, Κωνσταντινίδου

ΛΑΥΡΙΟ (Μέξας): Φλάτεν 2, Μουρ 5, Ντε Τζούλιους 19 (2) , Θόρτον 12 (4), Γόντικας, Τσάμης 5, Καστανέδα 17 (2), Καββαδάς, Μουράτος, Ζάρας 5 (1), Χόρχλερ 7, Οικονομόπουλος 3 (1)

ΑΕΚ (Πλάθα): Τίλμαν 31, Ραντλ 6 (1), Καράμπελας 3, Νετζήπογλου 12 (1), Κουζέλογλου 11 (1), Χολ, Φλιώνης 5 (1), Μαραθωνίτης, Χατζηδάκης 4, Μόργκαν 3, Ματαλιωτάκης 2, ΜακΡέι

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκράτι – Εξαφάνιση 16χρονων: Οι φόβοι για τις δύο φίλες

Eurostar: Ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια του Λονδίνου

Καιρός: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με υψηλές θερμοκρασίες και συννεφιά