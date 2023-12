Κοινωνία

Λήμνος: Νεκρός ψαροντουφεκάς στον Άγιο Γεώργιο

Ένας ιδιώτης εντόπισε τον άτυχο άνδρα και ενημέρωσε τις Αρχές, που επιχείρησαν για την ανάσυρσή του.

Νεκρός εντοπίστηκε από ιδιώτη ένας ψαροντουφεκάς σε θαλάσσια περιοχή της Λήμνου, το απόγευμα του Σαββάτου.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν συμμετείχαν σκάφη και πλοίο του Λιμενικού και είχαν επικεντρωθεί στον κόλπο Κέρας.

Ο άνδρας, ελληνικής υπηκοότητας, εντοπίστηκε από ιδιώτη στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.

