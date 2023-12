Αθλητικά

Άρτεμις Θεριάκη: Θρήνος στην άρση βαρών για τον πρόωρο “χαμό” της

Έφυγε από τη ζωή η πρωταθλήτρια της άρσης βαρών, Άρτεμις Θεριάκη.

Πέθανε, σε ηλικία μόλις 37 ετών, τα ξημερώματα η πρωταθλήτρια στην άρση βαρών, Άρτεμις Θεριάκη, νικημένη από τη λευχαιμία.

Η Θεριάκη είχε αναδειχθεί αρκετές φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας, ενώ ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας Άρσης Βαρών:

«Το 2023 φεύγει με πολύ άσχημα νέα για την οικογένεια της άρσης βαρών. Η Άρτεμις Θεριάκη πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία μόλις 37 ετών νικημένη από λευχαιμία, ένα μήνα μετά το θάνατο της μητέρας της επίσης από καρκίνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για το θάνατο της πρώην πρωταθλήτριας. Καλό «ταξίδι» Αρτεμις…

Ποια ήταν η Άρτεμις Θεριάκη

Η Άρτεμις Θεριάκη γεννήθηκε 14 Οκτωβρίου 1986 και ήταν Ελληνίδα αθλήτρια της άρσης βαρών. Ηταν αθλήτρια του Πέλοπα Πατρών και ξεκίνησε την Άρση Βαρών το 2002. Είχε αναδειχθεί αρκετές φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας και ήταν μέλος της εθνικής ομάδας.

Πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών στα 69 κιλά το 2006 καταρρίπτοντας την προηγούμενη δική της επίδοση σηκώνοντας 84 κιλά στο αρασέ, 96 κιλά στο ζετέ και στο σύνολο 180 κιλά . Το 2006 στο Πρωτάθλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λα Κορούνια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 69 κιλά σηκώνοντας 81 κιλά στο αρασέ, 98 στο ζετέ και 179 στο σύνολο. Το 2007 κατέκτησε έξι μετάλλια στα 63 κιλά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα».

