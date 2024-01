Κόσμος

Ιαπωνία - Σεισμός: “Συναγερμός” για τσουνάμι σε γειτονικές χώρες

Σε επαγρύπνηση έχουν τεθεί οι Αρχές τουλάχιστον τριών κρατών, απευθύνοντας και εκκλήσεις σε κατοίκους τους να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες περιοχές.

Τμήματα της δυτικής ακτής του νησιού Σαχαλίνη και οι ηπειρωτικές πόλεις Βλαδιβοστόκ και Ναχόντκα, που βρίσκονται κοντά στην Ιαπωνία στη ρωσική ακτή του Ειρηνικού, απειλούνται από τσουνάμι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχους.

Σεισμικές δονήσεις, με την πιο ισχυρή να είναι προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 Ρίχτερ έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι και οι αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Σύμφωνα με το TASS, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας διέψευσε προηγούμενες αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυνση του πληθυσμού από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Σαχαλίνη.

Η επαρχία Γκάνγουον της Νότιας Κορέας προειδοποίησε τους κατοίκους να λάβουν μέτρα προφύλαξης και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.





Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε νωρίτερα πως η στάθμη της θάλασσας σε ορισμένα τμήματα της επαρχίας Γκάνγουον στην ανατολική ακτή μπορεί να αυξηθεί μετά τον σεισμό αρχικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία και εξέδωσε προειδοποίηση για προσοχή.

Είχε αναφέρει πως τσουνάμι ύψους έως και 0,3 μέτρου μπορεί να έφθανε στην ανατολική ακτή της Νότιας Κορέας από τις 11:29 έως στις 12:17 σήμερα.

Η επαρχία Γκάνγουον είπε στους κατοίκους σε μηνύματα κειμένου έκτακτης ανάγκης να μείνουν μακριά από την ακτή και να απομακρυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Η πόλη Σάμτσοκ συνέστησε στους κατοίκους να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο ύψος από ένα τριώροφο κτήριο, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Η Βόρεια Κορέα επίσης εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις ανατολικές ακτές της χώρας, μετά τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε σήμερα τη βορειοκεντρική Ιαπωνία.

Οι βορειοκορεάτικες αρχές τόνισαν ότι κύματα ύψους έως και 2,08 μέτρων ενδέχεται να φτάσουν στις ακτές της, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

