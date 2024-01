Life

“Το Πρωινό”: Ο Οικονομόπουλος για την πίστη, την Εκκλησία και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια (βίντεο)

Τι είπε για τα ομόφυλα ζευγάρια,ποιες είναι οι φωνές που ''παραδέχεται'' και η σχέση του με την θρησκεία.

Μία άκρως αποκαλυπτική και εφ' όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το Πρωινό''. Μίλησε μεταξύ άλλων για την σχέση του με την θρησκεία, την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και για τις φωνές που ''παραδέχεται''.

«Στον Άγιο Δημήτριο στον Βύρωνα κάναμε παράκληση στην Παναγία και ζήσαμε ένα θαυμαστό γεγονός. Ο ναός μοσχομύρισε, η εικόνα έβγαζε μύρο και όταν το είδα εξεπλάγην» είπε αναφερόμενος σε κάτι που θυμάται και είναι σχετικό με την πίστη του.«Δεν με ενδιαφέρει αν πεθάνω, αν θα αρρωστήσω αν θα πάθω κάτι κακό. Αν είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν φοβάμαι γιατί πιστεύω στο μετά» είπε και συνέχισε «Κι αυτή την στιγμή αν φύγω θα είμαι χαρούμενος γιατί ξέρω που θέλω να πάω». Ακόμη ανέφερε ότι πηγαίνει στην εκκλησία δύο φορές την εβδομάδα.

Σχετικά με την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια είπε «Δεν συμφωνώ με την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Προσωπικά δεν το δέχομαι» Επίσης συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο σχετικό νομοσχέδιο που προετοιμάζεται πως, «τους νόμους στα χαρτιά τους βάζουν οι άνθρωποι, οπότε ας πάρει το κρίμα στο λαιμό του ο οποιοσδήποτε»

Μίλησε και για άλλους καλλιτέχνες λέγοντας: «Δύσκολα μπορώ να παραδεχτώ φωνές» είπε και συνέχισε « Η φωνή για την οποία δεν κρύβω ποτέ τον θαυμασμό μου είναι ο Γιάννης Πάριος, τον θεωρώ οικογένειά μου».

