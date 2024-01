Life

Στέλιος Ρόκκος: σήμερα η κηδεία του αδερφού του, Νίκου (βίντεο)

Βαρύ το πένθος για τον Νίκο Ρόκκο, που σήμερα θα πουν το τελευταίο "αντίο" συγγενείς και φίλοι.

Θλίψη τόσο στην οικογένεια του Στέλιου Ρόκκου όσο και στην τοπική κοινωνία της Λήμνου, από τον θάνατο του αδερφού του τραγουδιστή, Νίκου, που σήμερα θα γίνει η κηδεία του.

Ο 50χρονος, ο οποίος είχε πάει για ψαροντούφεκο στη Λήμνο, αγνοείτο από το απόγευμα του Σαββάτου και το ίδιο βράδυ εντοπίστηκε νεκρός από ιδιώτη, που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο αδελφός του τραγουδιστή Στέλιου Ρόκκου ήταν από τα πλέον αγαπητά άτομα όχι μόνο στο χωριό του Καλλιόπη, που πρόσφατα τον ανέδειξε και πρόεδρο της τοπικής κοινότητας όπου και ζούσε, αλλά και σε ολόκληρη την Λήμνο και μάλιστα όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Σκαπέτης στο χωριό του, την Καλλιόπη κυριαρχεί νεκρική σιγή.

Η πρώην σύζυγός του, Γιάννα Φαφαλιού, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την τραγική απώλεια: "Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, πάρα πολύ λυπημένοι, προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα ζήσουμε... Πολλά χρόνια ψάρευε, του άρεσε το ψάρεμα και το αγαπούσε, όπως και τα άλογα. Δεν είναι πολλά χρόνια που έχει φύγει ο Κώστας, είναι 3 χρόνια νομίζω και τώρα έγινε αυτό, είναι 4 αδέρφια και μια μεγαλύτερη αδερφή, η Αγγελική" και συμπρήρωσε πως "κρατάω το παιδί μας, αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου άφησε ο Νίκος".

Με πολύ συγκινητικά λόγια μίλησαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" και ο παιδικός φίλος αλλά και ο ξάδερφος του Νίκου Ρόκκου, αναφέροντας πόσο αγαπητός ήταν στην τοπική κοινότητα.

