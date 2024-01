Πολιτική

Μαρινάκης - Ανασχηματισμός: Όλοι αξιολογούμαστε καθημερινά

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για Χρυσοχοΐδη και Συρίγο. Αναφέρθηκε στην παρουσία του Άντονι Μπλίνκεν στα Χανιά.

«Ο πρωθυπουργός έχει πει και το έχει κάνει πράξη ότι όλοι αξιολογούμαστε καθημερινά, έχει το προνόμιο των διορθωτικών κινήσεων, των αλλαγών και ανάλογα με την περίπτωση κρίνει και κάνει αυτές τις αλλαγές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει υλοποιηθεί ένα σημαντικό έργο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και θα συμβαίνει με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη μπαίνει άνθρωπος με εμπειρία από το συγκεκριμένο υπουργείο και αποχωρεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, ένας πολύ εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος με πολύ καλή παρουσία συνολικά όλα τα χρόνια που ασχολείται με τα κοινά», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς αν η Νέα Δημοκρατία έχει ή όχι άλλο πρόσωπο πέρα από τον κ. Χρυσοχοΐδη για το υπουργείο προστασίας του πολίτη, απάντησε πως ο πρωθυπουργός επιλέγει τα πρόσωπα για την κάθε θέση με βάση το έργο που έχει δείξει κάθε πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά του και πως μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα.

Αναφερόμενος στο έργο του κ. Χρυσοχοίδη στο υπουργείο υγείας τόνισε πως είχαμε πολλές σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ορμή. «Να κρίνονται όλοι από το έργο, το αποτέλεσμά τους», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η απόφαση για τις αλλαγές στην κυβέρνηση είχαν επίκεντρο μόνο την ασφάλεια, είπε ότι αφορούσαν και την ασφάλεια και πως είναι απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών. «Συνολικά έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν στον πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης και είναι αποκλειστικό προνόμιο του εκάστοτε πρωθυπουργού. Σημασία έχει να προχωρήσει το έργο προς όφελος των πολιτών», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν είναι «λαγός» ο κ. Συρίγος και αν ο πρωθυπουργός έκανε αλλαγές στην κυβέρνηση για να αλλάξει το θέμα συζήτησης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «οι επικρίσεις αυτές δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».

«Η σύνδεση του χρόνου των αλλαγών στην κυβέρνηση με όσα είπε ο κ. Συρίγος είναι και αυτή εκτός οποιασδήποτε λογικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει πόσο σέβεται όλα τα θεσμικά όπλα που έχει ως πρωθυπουργός. Αυτή η κριτική εκτός από αστήρικτη είναι και άδικη», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν δημιουργείται παράδοση ώστε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν διατελέσει κυβερνητικοί εκπρόσωποι να μην είναι στο προσκήνιο, απάντησε πως η κα Πελώνη είναι από τις πιο στενές συνεργάτιδες του πρωθυπουργού, ότι ο Γιάννης Οικονόμου ανέλαβε πολύ σημαντικά καθήκοντα και βουλευτής.

Για τις άμεσες προτεραιότητες στην υγεία είπε ότι είναι η βελτίωση της εικόνας συνολικά, κυρίως στα νοσοκομεία, η επιτάχυνση των διορισμών, η βελτίωση των απολαβών των ανθρώπων του ΕΣΥ, η ποιοτική αναβάθμιση των νοσοκομείων, η επένδυση στην πρωτοβάθμια υγεία και η συνέχιση σημαντικών πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά».

«Γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται αλλαγές. Αυτό δεν ακυρώνει το έργο που έχει γίνει», πρόσθεσε ενώ για την αναδιάρθρωση του υγειονομικού χάρτη της χώρας απάντησε ότι προτεραιότητα είναι να έχει καλύτερες υπηρεσίες υγείας ο πολίτης.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας για τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν μπορεί να υιοθετήσει ή να απαντήσει σε αυτές τις κατηγορίες και η κυβέρνηση θα ρωτήσει την ανεξάρτητη αρχή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά από σχετική ερώτηση είπε ότι δεν αποκλείεται να γίνει η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον υπουργό εξωτερικών κ. Μπλίνκεν στα Χανιά.

Για την υπόθεση Μπελέρη δήλωσε ότι η εικόνα της μεταγωγής του δεν συνιστά αξιοπρεπή συμπεριφορά. «Μια εικόνα η οποία δεν κάνει καλό συνολικά. Είναι σημαντική εξέλιξη η αναγνώριση από τον κ. Ράμα ότι ο Φρέντη Μπελέρης είναι νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος. Να έχει μια δίκαιη δίκη με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και να μην ασκήσει τα καθήκοντα ο ηττηθείς δήμαρχος», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Σχετικά με όσα λέει ο Στέφανος Κασσελάκης για την εξωτερική πολιτική με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, 'Αγγελου Συρίγου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η Συνθήκη της Λωζάνης είναι ένα στέρεο νομικό θεμέλιο και ήταν και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διακήρυξης των Αθηνών. Επισήμανε άλλωστε ότι ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στη συνθήκη της Λωζάνης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν. «Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προσοχή στις τοποθετήσεις ούτως ώστε μια διατύπωση να μην επιδέχεται της οποιαδήποτε παρερμηνείας. Δημιουργεί απορίες η στάση του κ. Κασσελάκη. Δεν έχει σχέση με τη θέση της χώρας στο εξωτερικό. Ελάχιστοι δεν το βλέπουν ή κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Η όλη διαχείριση του θέματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του και όσα διαβάζω περί πατριωτικής αριστεράς, ίσως ο κ. Κασσελάκης έχει λησμονήσει τις ημέρες συγκυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο κόμμα που δεν ανήκει στην αριστερά και ίσως προσβλέπει σε μελλοντική συνεργασία ενδεχομένως με τον κ. Βελόπουλο. Με τα εθνικά δεν παίζουμε», τόνισε.

Για την πρόσκληση του κ. Κασσελάκη στους βουλευτές του να κάνουν συνάντηση εργασίας στις Σπέτσες ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι είναι δικαίωμα του κάθε προέδρου κάθε κόμματος να προσκαλεί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπου εκείνος πιστεύει. «Είναι καλύτερο να σχολιάζουμε πολιτικές. Μακάρι στο πλαίσιο του Αγίου Πνεύματος να έρθει η επιφοίτηση και να αποκτήσουμε αξιόπιστη αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Για την κριτική που ασκήθηκε στον Χάρη Δούκα για τις σημαίες της Παλαιστίνης το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως το να κατηγορούμε τον δήμαρχο για σημαίες που υψώθηκαν στο κοινό είναι άδικο και πως θα κριθεί από το έργο του.

