Μητσοτάκης - Ντενκόφ: συμφωνία για συνεργασία σε ενέργεια και μεταφορές (εικόνες)

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες για τις διμερείς σχέσεις αλλα και τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Η ενίσχυση και επιτάχυνση της συνεργασίας με επίκεντρο τη διασυνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, στη βάση του Κάθετου Διαδρόμου Νότου-Βορρά και της συνεργασίας στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Νikolai Denkov στο μέγαρο Μαξίμου, την οποία ακολούθησε γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε μία συνολική επισκόπηση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων και της προόδου της συνεργασίας σε σειρά τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Να σημειωθεί ότι εγχειρήματα κοινού ενδιαφέροντος είχαν συζητηθεί άλλωστε στο ανώτατο επίπεδο και τον περασμένο Οκτώβριο, κατά την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας και την υπογραφή κοινής Διακήρυξης από τους ηγέτες των τριών χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Πριν την έναρξη της συνάντησης ο κ.Μητσοτάκης συνεχάρη τον Βούλγαρο ομόλογο του για την ένταξη της χώρας του στη ζώνη Σένγκεν και τόνισε ότι προσβλέπει στην πλήρη εφαρμογή της Σένγκεν, "συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων συνόρων, τα οποία βεβαίως είναι τόσο σημαντικά για τις διμερείς μας σχέσεις και το εμπόριο". Από την πλευρά του ο Βούλγαρος πρωθυπουργός εξήρε τις διμερείς "εξαιρετικές στρατηγικές σχέσεις σε πολλούς τομείς, στις μεταφορές, στην ενέργεια, την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία" και έκανε λόγο για ανάγκη επιτάχυνσης ορισμένων φακέλων τους επόμενους μήνες.

Στο γεύμα εργασίας συμμετείχαν από την ελληνική πλευρά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, o Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης 'Αννα Μαρία Μπούρα και η Ειδική Σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των δυο ηγετών κατά έναρξη της συνάντησής τους:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε. Είναι πάντα χαρά μας να σας φιλοξενούμε στην Αθήνα. Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του 2024, πιστεύω λέει κάτι για την ποιότητα των διμερών μας σχέσεων. Συγχαρητήρια σε ό,τι αφορά τη Ζώνη Σένγκεν, γνωρίζετε πόσο πολύ υποστηρίξαμε την απόφαση που τελικά ελήφθη. Και προσβλέπουμε στην πλήρη εφαρμογή της Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων συνόρων, τα οποία βεβαίως είναι τόσο σημαντικά για τις διμερείς μας σχέσεις και το εμπόριο.

Προσβλέπω να συζητήσουμε σημαντικά έργα συνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που σχετίζονται με τις μεταφορές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και να αξιοποιήσουμε τις πολύ επιτυχημένες τριμερείς συζητήσεις που είχαμε στο Euxinograd με τους Ρουμάνους εταίρους μας. Και πάλι, καλώς ήρθατε στην Αθήνα.

Nikolai Denkov: Είναι πραγματικά χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και να είμαι ο πρώτος επίσημος επισκέπτης. 'Ακουσα ότι έχετε το έθιμο του «ποδαρικού». Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Έχουμε εξαιρετικές στρατηγικές σχέσεις σε πολλούς τομείς, στις μεταφορές, στην ενέργεια, θα ήθελα να αναφέρω επίσης την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία. Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε εδώ σήμερα αλλά υπάρχουν επίσης ευκαιρίες να επιταχύνουμε και να ολοκληρώσουμε ορισμένους φακέλους τους επόμενους μήνες. Αυτός είναι ο κύριος στόχος, να δούμε πώς μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή την πρόοδο και να έχουμε τελικά αποτελέσματα τους επόμενους μήνες.

Θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτής της πρόσκλησης, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας για το νέο έτος, για μία χρονιά γεμάτη ευημερία και ειρήνη. Όλοι ελπίζουμε σε αυτό. Γι' αυτό στέλνω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου σε όλο τον ελληνικό λαό.

