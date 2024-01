Πολιτική

Γεωργιάδης: Ο Κασσελάκης δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε οι υπόλοιποι με τον ίδιο τρόπο.. (βίντεο)

Τι είπε για την συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στο σπίτι του Κασσελάκη στις Σπέτσες, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τις προτεραιότητες του στο Υπουργείο Υγείας.

«Η επιλογή του Πρωθυπουργού είναι εξαιρετικά τιμητική για μένα. Είχα αφήσει πολύ καλή φήμη, ο κόσμος της Υγείας με αγαπάει. Ήταν πολύ ζεστή η υποδοχή των υπαλλήλων χθες. Έναν χρόνο έμεινα ως Υπουργός Υγείας στην προηγούμενη θητεία, όλοι νομίζουν ότι ήμουν περισσότερο», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, την πρώτη ημέρα του ως Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Συμπλήρωσε πως «η ευθύνη που έχω αναλάβει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντα θεωρούσε ότι ήμουν από τους καλύτερους υπουργούς Υγείας».

Αναφέρθηκε στον κορονοϊό, στα μέτρα για τα σχολεία και στην πορεία των εμβολιασμών, λέγοντας ότι είναι καλύτερη η πορεία των εμβολιασμών έναντι του κορονοϊού φέτος σε σχέση με το ίδιο περσινό διάστημα, τονίζοντας πως «Υπάρχει μια εικόνα γενικευμένης καταστροφής. Αυτή δεν ισχύει. Υπάρχει η σύμπτωση της γρίπης με τον κορονοϊό που οδηγούν σε περισσότερες εισαγωγές και επιβάρυνση του συστήματος υγείας».

«Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για να μην υπάρξει μεγάλη διασπορά από την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία. Δεν υπάρχει λόγος πανικού και ανησυχίας. Δεν θα σταματήσουμε την κοινωνική δραστηριότητα λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και της γρίπης»

Ερωτηθείς για την προηγούμενη θητεία του στο Υπ. Υγείας, απάντησε πως «είναι αστικός μύθος το «5ευρω του Άδωνι». Δεν υπάρχει αυτό. Σωστό ήταν το μέτρο, αλλά ήταν του Ανδρέα Λοβέρδου και εγώ το υλοποίησα. Σήμερα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, διότι από τον ΣΥΡΙΖΑ αντικαταστάθηκε από μια μεγάλη κράτηση στις συντάξεις που φέρνει πολλαπλάσια χρήματα από το 5ευρω».

«Χαίρομαι που έχω συμβάλει να πέσει η ανεργία στο 9,4%, την χαμηλότερη εδώ και πολλά χρόνια, οπότε κάποιοι που συγκεντρώνονταν στις πλατείες και ανέμιζαν εσώρουχα.. έχουν πάει στον κάλαθο», είπε ο νέος Υπουργός Υγείας αναφερόμενος στην τελευταία ημέρα του ως Υπ. Εργασίας, πριν παραδώσει το χαρτοφυλάκιο στην Δόμνα Μιχαηλίδου.

Απαντώντας σε ερωτήματα, αναφέρθηκε στον θάνατο του παιδιού στην Πτολεμαΐδα και αφού συλλυπήθηκε τους γονείς του είπε «έχω ζητήσει επείγουσα ενημέρωση για να δω τι έχει συμβεί. Αν έχει γίνει λάθος από τους γιατρούς, θα το μάθουμε και θα λογοδοτήσουν κι αυτοί».

«Οι υπουργοί δεν έχει να λένε αν τους αρέσει ή όχι ένα υπουργείο, είναι υποτιμητικό για τον λαό και τον Πρωθυπουργό. Το Υπ. Υγείας ήταν για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση που θα μπορούσε να μου αναθέσει ο Πρωθυπουργός για πολλούς και διάφορους λόγους και σκοπεύω να τον δικαιώσω», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών μετά και τον «πάγο» που φέρεται να έβαλε στο νομοσχέδιο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Γεωργιάδης είπε «Η κυβέρνηση θα αποφασίσει πότε θα φέρει το νομοσχέδιο. Δεν θέλουμε να διχάσουμε. Αν δεν δω το νομοσχέδιο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ οριστικά. Η χθεσινή δήλωση του κ. Πρωθυπουργού δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα σοβαρά».

Με αφορμή την πρόσκληση του Στέφανου Κασσελάκη στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τριήμερη συνεδρίαση στο σπίτι του στις Σπέτσες, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «Χαίρομαι τον κ. Κασσελάκη που έχει τόσο μεγάλο σπίτι που μπορεί να φιλοξενήσει τόσο κόσμο. Έχει μειωθεί η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι και μικρή, είναι καμιά 40άρια άτομα. Εγώ επειδή είμαι δεξιός και καπιταλιστής, χαίρομαι να έχει ο κόσμος λεφτά. Καλά κάνει και τα έχει και τα επιδεικνύει».

«Εμένα ωραία ιδέα μου φαίνεται, σε καλεί ο άλλος στο σπίτι του στις Σπέτσες και γκρινιάζεις; Γίνεται λίγο κουραστικό και υπερβολή να κατηγορούν τον Κασσελάκη για κάθε τι που κάνει», συμπλήρωσε ο Υπ. Υγείας, ο οποίος όμως «κάρφωσε» τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το άστοχο σχόλιο του για την φράση «μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο».

Όπως είπε, «δείχνει αδυναμία κατανόησης της ελληνικής γλώσσας. Δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε οι υπόλοιποι με τον ίδιο τρόπο και αυτό είναι θέμα», πάντως είναι ενδιαφέρον ότι «στην βαλίτσα των διακοπών του, πήρε μαζί του και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Δεν έχω έρθει εδώ για να μην κάνω μεταρρυθμίσεις. Σήμερα που μπαίνω στο Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν οι αναμονές που είπατε. Όλοι θα κριθούμε από το αποτέλεσμα. Δέχομαι απολύτως ως πρόκληση του Υπ. Υγείας να μειώσει τους χρόνους αναμονής των ασθενών στα νοσοκομεία. Θέλω στο τέλος της θητείας μου να αφήσω ένα συνολικό σύστημα υγείας, με καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, που να την «βλέπει» και ο κόσμος. Όπως σε κάθε υπουργείο θέλω να αφήνω μετρήσιμο μεταρρυθμιστικό έργο, έτσι και στο Υπ. Υγείας», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε «Ο κ. Πολάκης υπήρξε αναπληρωτής Υπ. Υγείας και θεσμικά μπορεί να ενημερώνεται όποτε θέλει, το γραφείο μου είναι ανοιχτό. Δεν υπάρχουν προσωπικά ζητήματα στο Υπουργείο».