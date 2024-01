Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας - Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, η δουλειά ξεκινάει από αύριο (εικόνες)

Σε πολύ θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τελετή παραλαβής-παράδοσης στο Υπουργείο Υγείας.

Στο νευραλγικό υπουργείο Υγείας επέστρεψε ο Άδωνις Γεωργιάδης για 2η φορά ως υπουργός Υγείας μετά από 10 χρόνια. Είχε οριστεί υπουργός Υγείας το 2013 στη συγκυβέρνηση της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ. Ο μέχρι σήμερα υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναλαμβάνει υπουργός Προστασίας του Πολίτη.Παραδίδοντας στον Α. Γεωργιάδη ο Μ.Χρυσοχοΐδης, μίλησε με θερμά λόγια για αυτόν , χαρακτηρίζοντάς τον άξιο πολιτικό. «Μάς συνδέει αγάπη, φιλία και συναδελφικότητα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε , « η υγεία περνάει σε πολύ καλά χέρια , σε έναν άξιο πολιτικό».

Σημείωσε ότι θα παραδοθεί στον κ. Γεωργιάδη ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων για την υγεία που έχει ανάγκη ο τόπος.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε απολογισμό του έργου του, λέγοντας πως στόχος όλων ήταν η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για τον ασθενή.

Είχαμε μια δημιουργική, παραγωγική και οραματική περίοδο, μια περίοδο που από τη μία πλευρά προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το ΕΣΥ με απολύτως διακριτικό τρόπο, ώστε να αποφύγουμε τις κρίσεις, είπε ο Μ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε : «Έξι μήνες με κόπο, αλλά πολλή αγάπη για τους ανθρώπους της υγείας, εργαστήκαμε σκληρά για να βελτιώσουμε τις συνθήκες λειτουργίας των νοσοκομείων, να τρέξουν τα προγράμματα ψηφιοποίησης, να ελαχιστοποιήσουμε τις ελλείψεις των φαρμάκων».

Αναφέρθηκε τέλος αναλυτικά στις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν, όπως ο τρόπος τοποθέτησης των διοικητών, η πρόσληψη γιατρών σε τρεις μήνες, η ψηφιοποίηση της υγείας, η αποστολή φαρμάκων Υψηλού κόστους στους ασθενείς, η ίδρυση των μονάδων εγκεφαλικών και κέντρων τραύματος

Κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής ο νέος υπουργός Υγείας έκανε λόγο για επιστροφή στο «φυσικό» του χώρο μετά από 10 χρονια. Αναφέρθηκε στην προηγούμενη θητεία του επι μνημονίων, λέγοντας ότι χρειάστηκε να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις και ο ένα χρόνος που έμεινα «μου φάνηκε πενταετία. Ηταν πυκνός χρόνος» είπε και ανέφερε πως τότε είχε την ευθύνη περικοπών, λέγοντας πως σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.

Αναφερόμενος στον προκάτοχό του είπε ότι τους συνδέει μακρά φιλία λέγοντας ότι θα προχωρήσει πάνω στα βήματά του, με στόχο τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας προς τον πολίτη.

«Εχω πλήρη συναίσθηση ότι αυτό δεν είναι ένα εύκολο υπουργείο» κάνοντας λόγο για δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, ανάμεσα σε αυτές η διαχείριση των clawback και rebate στη φαρμακευτική πολιτική.

Ως άμεση προτεραιότητα έθεσε την αύξηση των εμβολιασμών κατά της covid-19 και γρίπης λέγοντας ότι η πανδημία είναι εδώ.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, «η δουλειά ξεκινάει από αύριο».

Για την υπόθεση της Novartis, έκανε λόγο για ταλαιπωρία της οικογένειάς του, λέγοντας πως αντί οι πολιτικοί να ασχολούνται με συκοφαντίες Θα πρέπει να λύνουν τα σοβαρά θέματα .

«Έρχομαι με πολύ μεγάλο κέφι στο Υπουργείο Υγείας, είναι σα να επιστρέφω στο φυσικό μου περιβάλλον. Έχει πολύ μεγάλη ανθρωπιά αυτό το Υπουργείο, πολύ μεγάλη ευαισθησία, διαχείριση του ανθρώπινου πόνου» κατέληξε, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία σε όσους το υπηρετούν.

