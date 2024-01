Γερμανία: “Μπλόκο” στον Υπουργό Οικονομίας από αγρότες (εικόνες)

Γιατί διαμαρτύρονται οι αγρότες, οι οποίοι δεν επέτρεψαν στον "τσάρο της Οικονομίας" να κατέβει από πλοίο.

-

Αγρότες, οι οποίοι αντιτίθενται στη σταδιακή κατάργηση μιας επιδότησης για το ντίζελ, απέκλεισαν ένα οχηματαγωγό στο Σλίτσιελ, στη βόρεια Γερμανία, στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Οικονομίας και αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ, ενέργεια την οποία καταδίκασαν μέλη της κυβέρνησης.

Σχεδόν τριάντα αγρότες εμπόδισαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ την προσέγγιση του οχηματαγωγού στο οποίο επέβαινε ο Χάμπεκ, που είχε περάσει τις διακοπές του στο Χάλιχ Χόογκε, ένα τουριστικό νησί στη Βόρεια Θάλασσα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Έπειτα από μια αποτυχημένη απόπειρα για συνομιλίες με τους διαδηλωτές, ο υπουργός αποφάσισε να παραμείνει στο πλοίο και να επιστρέψει στο Χάλιχ Χόογκε. Μόλις αποκαταστάθηκε η ηρεμία, ο υπουργός μπόρεσε να επιστρέψει στην ηπειρωτική χώρα σήμερα στις 02:50 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αστυνομία.

Περίπου 100 αγρότες με τα τρακτέρ τους συμμετείχαν σ' αυτή την ενέργεια διαμαρτυρίας, την οποία η αστυνομία διέλυσε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, αλλά χωρίς να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Ο αποκλεισμός αυτός είναι «επαίσχυντος και παραβιάζει τους κανόνες της δημοκρατικής συνύπαρξης», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο υπουργός Γεωργίας Τζεμ Οζντεμίρ, ο οποίος δεσμεύθηκε έναντι των αγροτών να τροποποιήσει τα κυβερνητικά σχέδια, κατήγγειλε σήμερα το πρωί στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF αυτή την ενέργεια «μιας μειοψηφίας» ανθρώπων που «δεν ενεργούν υπέρ της γερμανικής γεωργίας», αλλά έχουν «όνειρα εξέγερσης», κάτι που «δεν είναι αποδεκτό».

Οι υπουργοί Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ (Πράσινοι) και Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα) κατήγγειλαν επίσης αυτή την «παραβίαση» των ορίων της δημοκρατίας.

Ο καγκελάριος Σολτς κατήγγειλε επίσης το περιστατικό με τον Χάμπεκ, ο οποίος είναι μέλος των Πρασίνων, χαρακτηρίζοντάς το επαίσχυντο. «Με όλο το σεβασμό στην κουλτούρα της διαμαρτυρίας, ουδείς θα πρέπει να παραμένει αδιάφορος μπροστά σ' ένα τέτοιο εκχυδαϊσμό των πολιτικών ηθών», έγραψε νωρίς σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα X.

Η δράση των αγροτών πραγματοποιήθηκε αφού η γερμανική κυβέρνηση παραιτήθηκε εν μέρει χθες, Πέμπτη, από τα σχέδιά της για περικοπές των επιδοτήσεων στα καύσιμα για τον αγροτικό τομέα. Η επιδότηση του ντίζελ για τους αγρότες θα καταργηθεί σταδιακά μέχρι το 2026 και όχι μεμιάς, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Όμως αυτό δεν είναι αρκετό για τους αγρότες, οι οποίοι προγραμματίζουν μία εβδομάδα κινητοποιήσεων εναντίον της κυβέρνησης από τις 8 ως τις 15 Ιανουαρίου, οι οποίες υποστηρίζονται από την επαγγελματική ομοσπονδία τους.

This is MASSIVE



I've rarely seen anything like this.



Huge convoy with hundreds of tractors - The farmers protest in Germany is huge.



??????????????????pic.twitter.com/N9JKD0AAhG