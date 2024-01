Πολιτισμός

Μητσοτάκης: Το Aνάκτορο του Φιλίππου επιβεβαιώνει την ελληνικότητα της Μακεδονίας (εικόνες)

Τί είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του αναστηλωμένου ανακτόρου του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας στις Αιγές.

Πρόκειται για ένα μνημείο με τεράστια, παγκόσμια σημασία το οποίο στο εξής μπορούν να επισκέπτονται οι πολίτες. Χρειάστηκαν 16 χρόνια εντατικών εργασιών από 200 εξιδεικευμένους τεχνίτες και κόστος που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ για να φτάσουμε στα σημερινά εγκαίνια. Το ανάκτορο καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 148 π.Χ, κι ότι απέμεινε, αποκαλύφθηκε από ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1865.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε σήμερα το σπουδαίο μνημείο στις Αιγές. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Ο δεύτερος λόγος όμως που είμαι εδώ είναι γιατί σε πολύ λίγο θα βρεθώ στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο των Αιγών για να εγκαινιάσω ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά μνημεία της πατρίδας μας και αναφέρομαι στο αναστηλωμένο Παλάτι του Βασιλιά Φίλιππου της Μακεδονίας.

Μια κίνηση η οποία δεν έχει μόνο πολιτιστικό αλλά και εθνικό χαρακτήρα, καθώς επιβεβαιώνει τη διαχρονική ελληνικότητα της Μακεδονίας στο βάθος των αιώνων και μετατρέπει την περιοχή σας σε έναν πολιτιστικό πόλο -τολμώ να πω- παγκόσμιας εμβέλειας.

Διότι τώρα πια που εγκαινιάσαμε το Μουσείο -θυμάστε είχα βρεθεί πριν από ένα χρόνο περίπου για τα εγκαίνια- και ολοκληρώνουμε και την αναστήλωση του Παλατιού, θα υπάρχει ένας παραπάνω λόγος για επισκέψεις, όχι μόνο από όλη την Ελλάδα αλλά από όλο τον κόσμο: να έρχονται στην περιοχή σας και να συνδυάζουν τον πολιτιστικό τουρισμό με την εξερεύνηση της πανέμορφης φύσης, με τον γαστρονομικό τουρισμό.

Όλα αυτά συνδυάζονται σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο αξιοποιεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας. Και για εμένα είναι μεγάλη τιμή που ως Πρωθυπουργός της πατρίδας μας θα έχω την ευκαιρία να συνδέσω το δικό μου όνομα και το όνομα της κυβέρνησής μας με αυτά τα εμβληματικά έργα αναστήλωσης που γίνονται στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.

Παράλληλα σημείωσε πως είναι «εθνικό στοίχημα» ο πολλαπλασιασμός των επισκεπτών στο αρχαιολογικό πάρκο των Αιγών.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο αναστηλωμένο ανάκτορο από την Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων, Αγγελική Κοτταρίδη, και επισκέφτηκε το γειτονικό αρχαίο θέατρο όπου δολοφονήθηκε ο Φίλιππος Β'.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις εργασίες συντήρησης, στερέωσης, αποκατάστασης και αναστήλωσης του ανακτόρου, που διήρκεσαν από το 2007 έως το 2023, και για τον τρόπο με τον οποίο η αρχαιολογική ομάδα ανακάλυψε τη μορφή που είχε το βασιλικό συγκρότημα στην αρχαιότητα.

Στην τελετή εγκαινίων παραβρέθηκαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης, Μακεδονίας και Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης, οι βουλευτές Απόστολος Βεσυρόπουλος, Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Φάνης Παππάς, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαιτζίδης, οι δήμαρχοι Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, Νάουσας Νικόλαος Κουτσογιάννης κ.α.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Πολιτισμού, Κυριακή Μάλαμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε σήμερα να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών έργων στο Ανάκτορο των Αιγών. Μοναδικός του στόχος να θωπεύσει την ακροδεξιά συνιστώσα του κόμματος του, η οποία εσχάτως φαίνεται να δυσφορεί. Θυμήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός την ελληνικότητα της Αρχαίας Μακεδονίας, επί τη ευκαιρία, όμως ξέχασε σημαντικά πράγματα και για το ανάκτορο των Αιγών και για τον αρχαιολογικό πλούτο της Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, ξέχασε ότι η αναστήλωση του ανακτόρου των Αιγών διήρκησε 16 χρόνια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πιστώνεται το αναστηλωτικό έργο αυτός περισσότερο από άλλους. Δεύτερον, καλό θα ήταν να έλεγε και μία κουβέντα για τους εκατοντάδες συμβασιούχους αρχαιολόγους και τεχνίτες που εργάστηκαν άοκνα, σε συνθήκες επισφάλειας για να λάμψει και πάλι το ανάκτορο, κι οι οποίοι σήμερα όμως είναι πολύ πιθανόν να παλεύουν με την ανεργία. Τρίτον, θα μπορούσε να αναφερθεί στα τεράστια οργανικά κενά της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τα οποία έχουν οδηγήσει πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας, λαμπρές άλλοτε πόλεις, στην εγκατάλειψη. Καλό, λοιπόν, θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να αφήσει τους αρχαιολόγους να κάνουν τη δουλειά τους, να στηρίξει με πράξεις το έργο τους, να εγκαλέσει την Υπουργό του που απειλεί όποιους αρχαιολόγους δεν της είναι αρεστοί με εξώσεις και διώξεις και κυρίως να αφήσει τις αρχαιότητες στη λάμψη τους. Αν θα ήθελε και τη γνώμη μας, ας θυμάται σε κάθε περίσταση την κατάληξη που είχε η προσπάθεια της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά το αρχαιολογικό έργο στην Αμφίπολη». ?

