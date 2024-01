Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Αυχένας, ωχρά κηλίδα και τα κιλά των γιορτών

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η πλούσια θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου στις 14:00

Πώς μπορούν οι σύνθετες σαλάτες να μας βοηθήσουν να χάσουμε τα κιλά των γιορτών;

Η πρωτοπορία της χώρας μας στη ρομποτική χειρουργική.

Πιάσιμο στον αυχένα: Πώς αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: «Το Χάδι» προσφέρει φροντίδα και αγάπη σε περισσότερα από 200 αδέσποτα γατάκια στον Πειραιά.

Κυριακή, 7 Ιανουαρίου στις 14:00

Εκφύλισης ωχράς κηλίδας: Νέες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας.

Αποκλειστικά στο Υγεία Πάνω Απ’ Όλα: Ο ερευνητής που συμμετείχε στις πρώτες εφαρμογές βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη για αποκατάσταση της όρασης.

Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουμε μετά τις γιορτές για να χάσουμε βάρος.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Από τι εξαρτώνται τα καλά γηρατειά των ζώων μας;

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Αλεξάνδρα Ζυγούρα Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος





