Βρεφικό γάλα - Σκρέκας: Θα ανακοινώσουμε μέτρα

Για τους ελέγχους που γίνονται σχετικά με την τιμή του βρεφικού γάλακτος μίλησε ο Κώστας Σκρέκας.

«Συνεχίζονται οι έλεγχοι και για το βρεφικό γάλα. Η μεταρρύθμιση που επέτρεψε να πωλείται και στα σούπερ μάρκετ δεν έχει φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα και η τιμή είναι αδικαιολόγητη».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξη Κώστας Σκρέκας, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και συμπλήρωσε ότι στην κατεύθυνση αυτή γίνονται έλεγχοι σε δύο εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία. «Προσεχώς θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Θα ανακοινώσουμε μέτρα διοικητικού χαρακτήρα ώστε να δούμε τις τιμές του βρεφικού γάλακτος να μειώνονται», είπε ο κ. Σκρέκας, ενώ πρόσθεσε ότι χθες υπήρξε συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν» τόνισε ο υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι χθες επιβλήθηκε ακόμη ένα πρόστιμο, αυτή τη φορά σε εταιρεία κλιματιστικών που κερδοσκοπούσε.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, όπως είπε ο υπουργός, στη συνέχεια οφείλουν να προσαρμόσουν τις τιμές τους.

«Το πρώτο τρίμηνο του έτους θα προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα βοηθήσουν να αποκλιμακωθούν οι τιμές των προϊόντων στα ράφια, όπως απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού και πάνες» ανακοίνωσε ο ίδιος και στο σημείο αυτό ανέφερε ότι στην κατεύθυνση αυτή χθες υπήρξε συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ στους οποίους παρουσιάστηκαν οι στόχοι του υπουργείου, με πρωταρχικό, από τον Μάρτιο οι τιμές των προϊόντων που ήταν αδικαιολόγητα υψηλές, να μειώνονται.

Στην ερώτηση αν τα πρόστιμα εισπράττονται, είπε ότι ήδη έχουν κατατεθεί από το υπουργείο αποδεικτικά είσπραξης χιλιάδων ευρώ.

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν αλλά ο στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές στα ράφια», σημείωσε ο κ. Σκρέκας, προσθέτοντας ότι μετά τον Σεπτέμβριο οι ανατιμήσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

