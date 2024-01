Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ήπειρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην Θεσπρωτία.

-

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:52 της Παρασκευής στην Ήπειρο με το επίκεντρο να εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βόρεια της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 33,1 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνήσεις και σύλληψη!

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Αυχένας, ωχρά κηλίδα και τα κιλά των γιορτών

Καιρός - Φώτα: καταιγίδες, χιόνια και νοτιάδες από το απόγευμα