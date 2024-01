Οικονομία

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις σε εισιτήρια για ανάληψη υπηρεσίας

Ποιες ακριβώς εκπτώσεις δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που πρέπει να παρουσιαστούν μακριά από την κατοικία τους.

Εκπτώσεις έως και 50% στις τιμές των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων θα έχουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να μετακινηθούν στην περιοχή τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας τους.

Πρόκειται για εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν την 28η Δεκεμβρίου 2023 ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Η απόφαση για την έκπτωση στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών λήφθηκε με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι εκπτώσεις θα κυμαίνονται έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διάστημα 7/1/2024 – 10/01/2024.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Fast Ferries έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματα τους,

έκπτωση 30% για επιβάτες και 20% για τα οχήματα τους, Dodekanissos Sea Ways έκπτωση 50% για επιβάτες,

έκπτωση 50% για επιβάτες, Levante Ferries έκπτωση 50% για επιβάτες και στα οχήματά τους,

έκπτωση 50% για επιβάτες και στα οχήματά τους, ΑΝΕΚ Ferries , BLUE STAR Ferries και SUPER FAST Ferries έκπτωση 50% για επιβάτες, στα Ι.Χ. οχήματά τους και στις μηχανές

, και έκπτωση 50% για επιβάτες, στα Ι.Χ. οχήματά τους και στις μηχανές Golden Star Ferries έκπτωση 50% για επιβάτες και 20% στα οχήματα τους κατόπιν διαθεσιμότητας (η έκπτωση αφορά το Superferry Andros Queen – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος)

έκπτωση 50% για επιβάτες και 20% στα οχήματα τους κατόπιν διαθεσιμότητας (η έκπτωση αφορά το Superferry Andros Queen – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος) MINOAN LINES έκπτωση 50% για επιβάτες και για τα οχήματα τους (η έκπτωση αφορά τη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – εκτός λουξ καμπίνες, Α1/ΑΒ1)7.

έκπτωση 50% για επιβάτες και για τα οχήματα τους (η έκπτωση αφορά τη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – εκτός λουξ καμπίνες, Α1/ΑΒ1)7. ΑΤΤICA GROUP έκπτωση 50% για επιβάτες και για τα οχήματα τους (η έκπτωση αφορά τις γραμμές ΚΥΚΛΑΔΕΣ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ-Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ-ΣΠΟΡΑΔΕΣ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΧΑΝΙΑ, εκτός λουξ).

Υπενθυμίζεται ότι με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν ανακοινωθεί μειώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και για τους προσληφθέντες κατά τις προηγούμενες φάσεις αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρίες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Η έκπτωση θα αφορά στην κάλυψη των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών από τους μόνιμους τόπους κατοικίας τους προς το τελικό νησί, στο οποίο ανέλαβαν υπηρεσία. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης θα είναι η σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η Αστυνομική τους Ταυτότητα.

Αεροπορικά εισιτήρια

H εταιρία Sky Express, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση δέκα αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο, για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον τόπο ανάληψης υπηρεσίας.

Η διαδικασία για τη λήψη της εν λόγω έκπτωσης έχει ως ακολούθως:

Οι δικαιούχοι θα λάβουν SMS με έναν μοναδικό κωδικό

Το SMS θα περιέχει και ένα link για τη σελίδα της Sky Express σχετικά με την προσφορά/έκπτωση

Στη σελίδα μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων (όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο και τον κωδικό τον οποίο έλαβαν), θα λαμβάνουν στο e- mail τους τον σχετικό εκπτωτικό κωδικό, ώστε να τον εισάγουν κατά τη διαδικασία κράτησης/αγοράς του εισιτηρίου.

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης με σχετική ανακοίνωσή του ευχαρίστησε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες και την αεροπορική εταιρεία Sky Express για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του ΥΠΑΙΘΑ για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

«Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαρκούς μέριμνας αλλά και της ουσιαστικής αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών μας οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία», αναφέρει σχετικά.

