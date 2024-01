Κόσμος

Ερντογάν - Ζελένσκι: Συζήτησαν για τις δυνατότητες ειρήνευσης

Τι δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος προς τον Ουκραό ομόλογό του για τις ανοιχτές πολεμικές εστίες σήμερα.

Ότι η Τουρκία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να σταματήσει η αιματοχυσία τόσο στην Ουκρανία όσο και στα Παλαιστινιακά εδάφη,

υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας των δύο ηγετών, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να σταματήσει η αιματοχυσία τόσο στην Ουκρανία όσο και στα Παλαιστινιακά Εδάφη και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη, αναφέρεται σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να αναλάβει ξανά ρόλο μεσολαβητή και να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες.

