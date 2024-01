Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Λήμνο

Επίσκεψη του Εγκέλαδου τα ξημερώματα στο βόρειο Αιγαίο.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ανοιχτά της Λήμνου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 35 χλμ. Βόρεια-Βορειοδυτικά της Λήμνου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,6 χλμ.

