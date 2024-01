Κοινωνία

Επιστροφή στα θρανία: Πρώτο κουδούνι της χρονιάς τη Δευτέρα

Ποιο το αναλυτικό πρόγραμμα, για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς των μαθητών.

Από τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία.

Μετά τις γιορτές θα ακολουθήσουν οι εξής σχολικές αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους:

Καθαρά Δευτέρα, 18 Μαρτίου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Δευτέρα, 25 Μαρτίου

Εργατική Πρωτομαγιά Τετάρτη, 1 Μαΐου

Από Σάββατο του Λαζάρου, 27 Μαΐου μέχρι και Κυριακή του Θωμά, 12 Μαΐου

Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024.

Παράλληλα συνεχίζεται η προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, οι οποίες όπως έχει ανακοινωθεί, ξεκινούν την 31 Μαΐου.

