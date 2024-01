Κοινωνία

Κακοκαιρία - Αρτοποιός: Το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει

Η συνολική αποτίμηση του Εκπροσώπου Τύπου της πυροσβεστικής και οι εκτιμήσεις για τις επόμενες μέρες.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασία για την εξέλιξη των φαινομένων κακοκαιρίας, με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό να μιλά για τα ισχυρά φαινόμενα.

«Το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει. Θα κρατήσει μέχρι και το βράδυ όπου και θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση», τόνισε αρχικά ο κ. Αρτοποιός για την κακοκαιρία εξπρές.

Εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως οι θυελλώδεις άνεμοι στην Αθήνα προκάλεσαν προβλήματα, κυρίως στο βόρειο κομμάτι της Αττικής.

Σαν μια συνολική αποτίμηση ο κ. Αρτοποιός είπε πως στην περιφέρεια Αττικής σημειώθηκαν περισσότερα από 200 συμβάντα και εκεί ήταν και το μεγάλο βάρος των επιχειρήσεων, όπου με ευέλικτα, μικρά συνέργεια έγιναν καθαρισμοί, απεγκλωβίσεις και αντιμετώπιση όποιου προβλήματος. Σε δεύτερο λόγο, το βάρος ήταν μεγαλύτερο στην δυτική Ελλάδα.

Τέλος, τόνισε πως χρειάζεται επαγρύπνηση μέχρι το βράδυ και πως γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης ηλεκτροδότησης, πρόβλημα που ωστόσο, πρόκειται να χρειαστεί λίγο χρόνο για την πλήρη αντιμετώπισή του.

