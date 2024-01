Οικονομία

Σκρέκας για βρεφικό γάλα: Θα συγκρουστούμε για να μειωθεί η τιμή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης στον ΑΝΤ1 για την ακρίβεια, την αισχοκέρδεια, τους ελέγχους και τα πρόστιμα.

-

Για το πρόβλημα της ακρίβειας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας πως θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπισή της.

«Έχουμε μία σειρά παρεμβάσεων, που έχουν οδηγήσει σε μείωση του πληθωρισμού, αυτό όμως δεν είναι αρκετό», αναγνώρισε ο Κώστας Σκρέκας, σημειώνοντας πως, «ποτέ δεν είπαμε να κοπούν οι προσφορές, είπαμε να μην εκτινάσσονται οι τιμές και μετά γίνονται προσφορές» και υπενθύμισε πως, το υπουργείο επέβαλε μεγάλο πρόστιμο για τις παραπλανητικές εκπτώσεις.

«Μόνο το 2023 έχουμε επιβάλει 13,5 εκατομμύρια πρόστιμα για θέματα κερδοφορίας. Βλέπουμε ότι, μετά την επιβολή τους προσαρμόζονται οι κατάλογοι και μειώνονται οι τιμές», είπε σχετικά και παραδεχόμενος πως «αυτά δεν είναι αρκετά, έχουμε μία σειρά νέων μέτρων που θα ανακοινώσουμε σε λίγο και θα δούμε μια σειρά προϊόντων να μειώνεται».

Αναφερόμενος σε μια σειρά προϊόντων, όπως τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα περιποίησης και το βρεφικό γάλα, είπε πως, «φαίνεται πως σε μια σειρά προϊόντων οι τιμές είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες χώρες. Μελετούμε μέτρα για να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν οι τιμές».

«Θα λάβουμε μέτρα που διορθώνουν τις τιμές», διαβεβαίωσε ο Υπουργός.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε πως, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν το υπουργείο σε κάθε ανατίμηση που κάνουν.

Μιλώντας για το βρεφικό γάλα, είπε πως, «όταν το 2011 απελευθερώθηκε η πώλησή του από τα φαρμακεία, είδαμε τις τιμές να μειώνονται, αν και παρέμεναν υψηλές. Φαίνεται ότι, εκείνο το άνοιγμα δεν ήταν αρκετό. Οι τέσσερις εταιρείες ερευνώνται, όπως και οι στρεβλώσεις που οδηγούν στην υψηλή τιμή του βρεφικού γάλακτος. Θα συγκρουστούμε και θα πάμε μέχρι τέλους την έρευνα για τη μείωση του βρεφικού γάλακτος».

«Τα μέτρα θα ανακοινωθούν σύντομα και για τις παραπλανητικές εκπτώσεις και για το βρεφικό γάλα, συγκεκριμένα μέτρα που θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών στα ράφια», είπε τέλος ο Υπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαζάνης για γρίπη: Θα έχουμε αύξηση τις επόμενες εβδομάδες

Οπαδική βία: Δεκάδες προσαγωγές την ώρα του αγώνα Άρης – ΠΑΟΚ

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν