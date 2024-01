Life

Η Antenna Studios στο Netflix με τις “Σέρρες” και το “Σώσε Με”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Antenna Studios μετά και την επιτυχημένη διανομή των «Άγριων Μελισσών» σε χώρες του εξωτερικού, συνεχίζει την εκρηκτική της ανάπτυξη.

-

Η Antenna Studios, o κορυφαίος διανομέας ελληνικού περιεχομένου, εξασφάλισε την προβολή των δύο αγαπημένων ΑΝΤ1+ Originals, «Σέρρες» και «Σώσε Με», στο Netflix, συνεχίζοντας τα επιτυχημένα της βήματα στον χώρο της παραγωγής και διανομής περιεχόμενου.

Η Antenna Studios του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της σημαντικές διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων, επεκτείνει σταθερά τη δράση της στη διεθνή αγορά ψυχαγωγίας και θεάματος, φέρνοντας νέα premium project και διευρύνοντας ταυτόχρονα το δίκτυο συνεργατών της.

Τα δύο αγαπημένα ΑΝΤ1+ Originals, η κωμική σειρά «Σέρρες» και το ψυχολογικό θρίλερ «Σώσε Με», που έχουν ήδη προβληθεί στον ΑΝΤ1 με μεγάλη επιτυχία, και είναι διαθέσιμα για τους συνδρομητές του ΑΝΤ1+, θα ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους στο Netflix, σε Ελλάδα και Κύπρο, στις 15 Ιανουαρίου 2024.

Οι «ΣΕΡΡΕΣ», η σειρά-ύμνος στη διαφορετικότητα που απέσπασε δεκάδες διθυραμβικές κριτικές, αποτελεί μία από τις πιο τολμηρές και επίκαιρες ιστορίες που δημιούργησε το σπάνιο ταλέντο του Γιώργου Καπουτζίδη. Η σειρά 10 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη, χαρακτηρίζεται από ισχυρές, αλλά μετρημένες, δόσεις γέλιου και συγκίνησης. Οι «ΣΕΡΡΕΣ», μέσα από την ιδιαίτερη σχέση ενός πατέρα με τον γιο του, βλέπουν τη ζωή με άλλα μάτια και αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα με ειλικρίνεια, ευγένεια και αποδοχή.

Το «ΣΩΣΕ ΜΕ», η δεύτερη σειρά που εξασφάλισε το Netflix, είναι μια ιστορία ενοχής, εκδίκησης και λύτρωσης που ενώνει ξανά τη μοίρα δύο γυναικών. Το ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Πιέρρου Ανδρακάκου, με φόντο την ελληνική επαρχία, αφηγείται το κυνήγι ενός κατά συρροή δολοφόνου και βασίζεται στο ομότιτλο best seller μυθιστόρημα του επιτυχημένου συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας Δημήτρη Σίμου.

Η Antenna Studios μετά και την επιτυχημένη διανομή των «Άγριων Μελισσών» σε χώρες του εξωτερικού, συνεχίζει την εκρηκτική της ανάπτυξη και τη δημιουργική της πορεία, επιβεβαιώνοντας το κριτήριο επιλογής και τη σταθερή πίστη του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στους Έλληνες δημιουργούς και στην ποιότητα της δουλειάς τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαζάνης για γρίπη: Θα έχουμε αύξηση τις επόμενες εβδομάδες

Οπαδική βία: Δεκάδες προσαγωγές την ώρα του αγώνα Άρης – ΠΑΟΚ

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν