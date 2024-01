Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος “χτυπούσε σε τατού” τις ληστείες που έκανε!

Ο πρωτότυπος τρόπος που επέλεξε για να θυμάται τις πράξεις του στα μαγαζιά της συμπρωτεύουσας.

Ο έφηβος μόλις 17 ετών ο οποίος συνελήφθη για μια σειρά από ληστείες στη Θεσσαλονίκη, εικάζεται ότι «χτυπούσε» τατουάζ με τις ληστείες που έκανε. Ο νεαρός όπως διαπίστωσε η Αστυνομία έχει στο σώμα του τατουάζ με διάφορες ημερομηνίες, συγκεκριμένα τις ημερομηνίες κατά τις οποίες διέπραξε ληστείες. «Ζωή στους κλέφτες, θάνατος στους μπάτσους», γράφει επίσης ένα από τα δεκάδες τατουάζ που φέρει πάνω του ο 17χρονος.

Σημειώνεται πως μέσα σε 15 ημέρες λήστεψε τουλάχιστον τέσσερις φορές το ίδιο μαγαζί στον Εύοσμο. Μαζί με τον συνεργό του και υπό την απειλή όπλου κατάφερε να αποσπάσει 1.900 ευρώ. Ο 17χρονος συνελήφθη την Παρασκευή και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

