Life

Καρατζαφέρης για τεκνοθεσία ομόφυλων: «Επιχειρείται αλλαγή της δομής της κοινωνίας»

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ στο Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή "Το πρωινό".

-

Την αποχή του από την ιδιότητα του μέλους οποιουδήποτε κόμματος, τόσο του ΛΑΟΣ όσο και της ΝΔ, αποκάλυψε τη Δευτέρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης, παραχωρώντας συνέντευξη ως καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα και της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το πρωινό». Ο κ. Καρατζαφέρης μοιράστηκε ότι κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ψήφισε Νέα Δημοκρατία «μη βρίσκοντας κάτι καλύτερο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, χαρακτήρισε και πάλι «προδότη» τον Αντώνη Σαμαρά, ομολόγησε ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει στο μέλλον με τον τηλεοπτικό σταθμό τον οποίο έχει στην ιδιοκτησία του και επέκρινε τον κ. Μητσοτάκη ότι «τρέχει με μεγάλη ταχύτητα προς το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας πόρτες εκροών προς την υπόλοιπη Δεξιά».

Σχετικά με την επικείμενη προώθηση του νομοσχεδίου για τα οικογενειακά δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, ο κ. Καρατζαφέρης υπογράμμισε: «Ο γάμος τους δε με απασχολεί, αποτελεί ειδικής μορφής ζήτημα. Όσον αφορά όμως την τεκνοθεσία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημοκρατία θεμελιώνεται στην ελευθερία της γνώμης και την αρχή της πλειοψηφίας. Άρα είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Πρέπει όλη η κοινωνία να εκφράσει άποψη διότι επιχειρείται η αλλαγή της δομής της. Εκτός αυτού η κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη της ότι με ένα τέτοιο νομοσχέδιο, η παράταξη θα τραυματιστεί».

Μιλώντας για τους μνηστήρες της δυσαρεστημένης δεξιάς ψήφου, δε μάσησε τα λόγια του και σημείωσε: «Βελόπουλος, Νατσιός και Στίγκας δεν είναι τόσο σοβαροί όσο πρέπει. Ο πολιτικός ηγέτης πρέπει να έχει παιδεία, ευφυΐα, χαρακτήρα και ήθος. Παραδείγματος χάριν στον κ. Βελόπουλο λείπει η παιδεία και δεν αποκτιέται από τη μια μέρα στην άλλη. Στο ΛΑΟΣ ποτέ δεν του είχα αναθέσει να χειριστεί νομοσχέδιο. Ασύγκριτη η διαφορά του με τον Άδωνι Γεωργιάδη, το Μάκη Βορίδη και το Θάνο Πλεύρη, οι οποίοι εμφορούνται από μεγάλη αξία. Εμπιστεύομαι την κρίση μου ακόμα και όταν είναι σκληρή, διότι έχω πείρα. Μέσα στη σημερινή μόνο βουλή, έχω αναδείξει δύο αρχηγούς κομμάτων και τρεις υπουργούς».

Αναφορικά με το Στέφανο Κασσελάκη ανέφερε ότι δεν του εμπνέει εμπιστοσύνη διότι πραγματοποιεί πολλές και συχνές αλλαγές, ως παραδείγματα τον οποίων ανέφερε τη διαδοχική πολιτική εκτίμηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κατόπιν προς τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και την… εναλλαγή των φύλων των συντρόφων του καθώς, παλιότερα, όπως υποστήριξε ο κ. Καρατζαφέρης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεσμευμένος με κοπέλα και σήμερα με νεαρό. «Δε νομίζω ότι είναι αριστερός και γενικά δεν ξέρει από πολιτική, χρειάζεται κάποιον δίπλα του να τον καθοδηγεί. Το ότι δεν είναι επαρκής φαίνεται και από τη διακριτική υπαναχώρηση σοβαρών στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως π.χ. ο Ναύαρχος εν αποστρατεία Βαγέλης Αποστολάκης», τόνισε. Για τον Αλέξη Τσίπρα ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ επισήμανε ότι είναι ακόμα πολύ νέος για απόσυρση και ότι δεν αποκλείεται η επιστροφή του για να ηγηθεί, ενός σχηματισμού όμως μεγαλύτερου από το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Εντέλει ερωτηθείς για το ποιο στέλεχος της κεντροαριστεράς θα μπορούσε να είναι το ικανότερο εφικτό αντίπαλο δέος του κ. Μητσοτάκη, αναφέρθηκε στην εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου χαρακτηρίζοντάς την «σοβαρή, όμορφη, μορφωμένη και προερχόμενη από έναν πατέρα που είχε πολιτευτεί σοβαρώς και υγιώς».

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαπέ: Εκεί θα “κλείσει” την καριέρα του

Αγρίνιο: Έδειρε τη μάνα του και την έστειλε στο νοσοκομείο

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν